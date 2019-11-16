Виталий Мутко поддержал стратегию развития Перми к 300-летию, представленную Максимом Решетниковым

13:05 | 18.11.2019

В пятницу, 15 ноября, состоялся первый оргкомитет по подготовке и проведению 300-летия Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Виталия Леонтьевича Мутко.



«Сегодня мы обсудили план по подготовке и проведения праздничных мероприятий к 300-летию Перми. Он разработан Министерством культуры РФ совместно с правительством Пермского края. Губернатор предложил подходы к развитию города в целом, города как большого мегаполиса: чтобы создать безопасную и комфортную среду проживания, сделать город точкой притяжения бизнеса, поднятия экономики. Конечно, программа включает вопросы, связанные с развитием социальной инфраструктуры – очень амбициозные проекты, но они все реализуемы, считаю, что это совершенно правильный подход, - резюмировал итоги оргкомитета Виталий Мутко. - Помимо утвержденного плана, будут даны поручения всем федеральным ведомствам, которые имеют свои проекты, приблизить их к программе развития Перми, предложенной губернатором. Также попросим все федеральные министерства, которые имеют в Перми свои учреждения, например, цирк, чтобы они посмотрели свои планы и привели пермские здания в порядок. Привлечем государственные компании и крупные корпорации к совместной работе с правительством Пермского края».



Как подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ, утвержденный план мероприятий к 300-летию Перми также включает издательскую деятельность, создание фильмов о Перми, капитальный ремонт и реставрацию объектов культуры и праздничные мероприятия. На это выделяется полмиллиарда рублей, которые даются всем городам на подготовку к юбилеям. Кроме того, правительство РФ уже запланировало направить до 2024 года 46 млрд рублей в Пермский край в рамках нацпроектов.



Губернатор Максим Решетников, представляя программу развития краевой столицы, отметил, что она включает в себя 90 проектов, на реализацию которых будут привлечены средства из различных источников, в том числе федерального и краевого бюджетов. Основные принципы запланированных изменений – совершенствование улично-дорожной сети города, транспортной системы, которая повысит связанность территорий, создание открытого выхода к реке, а также развитие неосвоенных территорий и участков, где раньше располагались промышленные объекты. «Наша основная цель – улучшить социальную инфраструктуру и сделать город комфортным для всех его жителей», - подчеркнул Максим Решетников.



В Перми ведется реконструкция набережной, центрального общественного пространства – эспланады, начато строительство многофункционального центра на месте бывшей кондитерской фабрики. Проект предусматривает крытые переходы по принципу «сухие ноги», мосты, которые соединят центр города с обновленной набережной. На «Заводе Шпагина» в прошлом году состоялось более 50 различных мероприятий: от мастер-классов до международных форумов. Проектируется транспортно-пересадочный пункт «Пермь 2» и рассматриваются варианты застройки территории бывшего «Товарного двора». В общей сложности там может появиться более 17 тысяч квадратных метров современной застройки, в том числе 14 тысяч – жилой, а также административные здания, объекты спорта, культуры. Например, губернатор отметил, что именно здесь может появиться универсальный спортивно-центральный комплекс на 10 тысяч болельщиков, который нужен городу для развития профессионального спорта.



Как отметила замминистра спорта РФ, член оргкомитета по подготовке и проведению 300-летнего юбилея Перми Марина Томилина, в случае появления в Перми такого крупного спорткомплекса краевая столица сможет претендовать на проведение турниров мирового уровня. Федеральное ведомство готово оказать содействие в проектировании и строительстве такого крупного спортивного объекта.



Кроме того, ведется подготовка к строительству нового здания Пермской государственной художественной галереи, которая переедет из Кафедрального собора на территорию «Завода Шпагина», новой сцены Оперного театра и ряд других объектов в сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения.



Как отметил Максим Решетников, планы по развитию краевой столицы «заходят» дальше 2023 года. «Утвержденный план охватывает важные моменты, но наш стратегический замысел больше, поэтому основная задача, которая была на сегодня, – погрузить Виталия Леонтьевича и федеральных коллег в наш контекст, наши планы, показать, что из себя представляет Пермь, и доказать, что Пермь надо развивать, получить поддержку. Очень было важно получить от Виталия Леонтьевича обратную связь, понять, насколько наши проекты вписываются в контекст развития страны. Сейчас, заручившись поддержкой, главное работать, реализовывать запланированное, реализовать те задачи, которые поставлены, в том числе по нацпроектам. Если все реализуем, уверен, с дополнительной поддержкой федеральных коллег, сможем двигаться дальше», - подчеркнул глава региона.



В рамках рабочего визита Виталия Мутко в Пермь ему также продемонстрировали опыт региона по комплексной застройке территорий на примере микрорайона «Красные казармы», представили результаты и планы края по расселению ветхого и аварийного жилья, а также планы по развитию основных общественных пространств Перми – эспланады и набережной.

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