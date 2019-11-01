Жителей Прикамья просят проверить работу цифрового телевидения после изменения параметров ТВ-вещания

17:21 | 15.11.2019

С 14 на 15 ноября филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» провел технические работы по изменению настроек передающего оборудования первого мультиплекса, что изменило структуру транспортного потока первого мультиплекса. Изменения были внесены для организации вставки программных материалов регионального телевидения – таким образом, доля регионального вещания будет увеличена.



Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, начиная с 29 ноября в эфире телеканала ОТР будут транслироваться информационные блоки обязательного общедоступного регионального телеканала «Ветта-24». Региональные врезки будут транслироваться на телеканале «Общественное телевидение России» (9 кнопка в первом мультиплексе) утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.



С 15 ноября на части приемного оборудования могут сбиться установленные ранее настройки приема телеканалов 1 и 2 мультиплексов. В связи с этим жителям региона рекомендуется перенастроить каналы ЦТВ или перезагрузить оборудование. Для решения проблемы необходимо вновь перенастроить приставку или телевизор. Менять при этом схему подключения приемного оборудования не требуется. Вещание спутникового, кабельного и интерактивного телевидения остается без изменений.



По вопросам технической настройки обязательных общедоступных телерадиоканалов ЦЭТВ в Пермском крае можно получить консультации по федеральной «горячей линии РТРС» 8-800-220-2002 (звонок бесплатный, работает круглосуточно).



Заявку на помощь волонтера в настройке оборудования цифрового телевещания жители края могут направить с 15 по 30 ноября по номеру региональной «горячей линии» 8-800-550-05-03 (звонок бесплатный, с понедельника по пятницу с 08-00 по 20-00, по субботам с 09-00 по 17-00, кроме воскресенья).



Напомним, начиная с 3 июня Пермский край перешел на цифровое телевещание. 98,97% жителям региона доступны 20 каналов цифрового вещания в хорошем качестве и три радиоканала. По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова поддержка волонтеров для жителей по настройке оборудования цифрового ТВ была продолжена до 3 августа. В итоге всего было принято 4776 заявок на подключение.

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