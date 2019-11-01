Виталий Мутко оценил строительный потенциал Пермского края

16:58 | 15.11.2019

Сегодня, 15 ноября, заместитель председателя Правительства РФ Виталий Леонтьевич Мутко во время рабочего визита в Пермь совместно с заместителем полпреда президента в ПФО Олегом Машковцевым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым оценил строительство микрорайона «Красные казармы». Девелопер «Сатурн-Р» является одним из крупнейших застройщиков региона, в год компания возводит более 100 тысяч кв. м жилья. Напомним, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, план ввода жилья на этот году в Прикамье составляет 1050 тыс. кв. м.



Общая площадь жилья, возводимого в микрорайоне Красные казармы, превысит 400 тыс. кв. м. Проживать в нем сможет порядка 15 тысяч человек. Строительство микрорайона является примером комплексной застройки территории краевой столицы, когда девелопер совместно с городскими и краевыми властями еще на этапе проектирования предусматривает транспортную доступность, обеспеченность социальной инфраструктуры будущих новоселов, безопасность дворовых территорий.



Виталий Леонтьевич поинтересовался, соответствует ли возводимое жилье современным стандартам обеспеченности социальной инфраструктурой: предусмотрено ли достаточное количество мест в образовательных учреждениях, поликлиниках, парковочные места, зоны отдыха. Также заместитель председателя Правительства РФ интересовался темпами продаж и предпочтениями жителей в части отделки новых квартир.



Глава региона Максим Решетников подчеркнул, что в результате долгих переговоров и обсуждения проекта строительства было принято решение о снижении высотности зданий, чтобы новый жилой комплекс гармонично вписался в архитектурный марш Комсомольского проспекта и ул. Чернышевского. «Предмет нашей гордости – строительство общеобразовательной школы на 1225 мест. Застройщик не просто взял обязательства, а уже строит, в планах сдать в эксплуатацию уже в следующем году, помимо этого будет построено и два детских сада на 175 мест каждый, – обозначил губернатор. – Для нас также было важно предусмотреть необходимую транспортную доступность комплекса. Мы понимаем, что ул. Героев Хасана не сможет принять весь трафик, который появится с ростом числа жителей, поэтому сейчас городские власти планируют продлить ул. Сибирскую до ул. Чкалова». Это решение, по словам Максима Решетникова, должно разгрузить ул. Г.Хасана и развести транспортные потоки.



Как отметил генеральный директор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Александр Репин, общая площадь застройки 31 гектар, вводится жилье в 4 очереди до 2021 года включительно. «Каждый год мы планируем сдавать чуть больше 100 тыс. кв. м жилья. В прошлом году мы ввели четыре многоэтажных дома общей площадью 104 тыс. кв. м, в этом году планируем сдать пять домов - 108 тыс. кв. м. На следующий год – 111 тыс. кв. м и в 2021 году – 105 тыс. кв. м.», - пояснил руководитель компании. Большая часть квартир продается с отделкой, в одном доме – отделки нет, квартиры в нем продаются хуже.



В новом жилом комплексе уже заселили 5 домов, в них проживает порядка 3 тысяч человек. Для комфорта проживания пермяков даже на этапе строительства застройщик позаботился о временном благоустройстве территории: тротуар, междворовые проезды.



Отметим, «Сатурн-Р» строит соцобъекты в рамках трехстороннего соглашения с правительством Пермского края и администрацией Перми. Это не единичный случай такого партнерства власти и бизнеса. Еще четыре компании безвозмездно возведут соцобъекты для города на территориях новых жилых комплексов. Так, ГК «КОРТРОС» завершает строительство детского сада на 160 мест в жилом квартале «Гулливер». В микрорайоне Ива застройщик «Девелопмент-Юг» возвел и передал Перми детский садик на 300 мест, планируется строительство второго детсада и школы на 1626 мест. В Индустриальном районе детский сад на 100 мест построит «Орсо групп». В Свердловском районе появится детсад на 235 мест, его возведет ПЗСП.

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