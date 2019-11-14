Пермь: новости дня
13:12 | 15.11.2019
В Пермском крае появится оператор пассажирских перевозок
У учреждения будут функции государственного заказчика работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории региона, оператор сможет проводить конкурсные процедуры по обслуживанию межмуниципальных маршрутов в рамках поэтапного перехода к новой транспортной модели. Как пояснили в минтрансе Прикамья, оператор позволит централизованно контролировать внедрение и работу новой транспортной модели, в том числе чтобы переход к ней стал более комфортным для жителей региона.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников во время бюджетного послания Законодательному собранию подчеркивал, что в бюджете уже заложены средства на внедрение новой транспортной модели на межмуниципальные перевозки. «Со следующего года – запускаем первые 7 так называемых социальных маршрутов. Они охватят те населенные пункты, откуда сложно добраться до медучреждений. Закупаем более 50 новых автобусов для межмуниципальных и междугородних маршрутов, постепенно будем обновлять автопарк. Поставил задачу минтрансу, чтобы новая модель заработала к 2022 на всей территории края», - обозначал Максим Решетников.
В 2020 году начнут курсировать 7 новых маршрутов с учетом потребности населения в медобслуживании (Кунгур - Октябрьский, Кунгур - Уинское, Кунгур - Суксун, Кунгур - Ашап, Губаха - Гремячинск, Чернушка - Оса, Барда - Оса). Тарифы будут регулируемые и устанавливаться на уровне правительства Пермского края.
По новой транспортной модели к подвижному составу будут предъявляться серьезные требования: транспортные средства должны иметь кондиционеры, отопители, оборудование для безналичной оплаты проезда, аудио- и видеоинформаторы, систему видеонаблюдения. Экологический класс автобусов должен составлять не ниже Евро-4, а машины быть не старше 10 лет.
Уже в следующем году будет закуплено 54 новых автобуса за счет средств краевого бюджета. До 2022 года сеть будет дополнена 15 новыми маршрутами. Благодаря внедряемым изменениям, планируется, что уже в следующем году пассажиропоток в Пермском крае вырастет на 600 тыс. человек.
Бюджетом Пермского края на 2020 год предусмотрен 21,6 млрд рублей на развитие транспортной системы в регионе. Это на 5,5 млрд рублей больше по сравнению с текущим годом.
© «Вечерние ведомости»
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