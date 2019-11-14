Ситуацию со сбором и вывозом мусора в Перми обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству

12:46 | 15.11.2019

В работе комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, начальник департамента ЖКХ Александр Власов, заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич, начальник управления по экологии и природопользованию Ильдар Хайдаров, заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников.



По данным городской администрации, по сравнению с прошлым кварталом значительно сократилось число обращений граждан по вопросу вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). По плану должно быть благоустроено 104 места накопления ТКО, на данный момент приведено в порядок 81, завершатся работы к 20 ноября 2019 года. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроены 24 площадки накопления ТКО из 74 запланированных, работа продолжается.



«Насколько мне известно, у подавляющего числа торговых центров и мини-рынков нет собственных контейнерных площадок. Мусор из магазинов оказывается на площадках около многоквартирных домов», - выразил обеспокоенность депутат Илья Лисняк.



«Проводим работу с владельцами этих объектов. Либо принуждаем их заключать договоры, либо обязываем устанавливать контейнеры на своей территории», - ответил Александр Власов.



«Существует проблема, связанная с автосервисами. На мусорных площадках жилых домов скапливаются покрышки», - поделился мнением депутат Валерий Шептунов.



«Мы пригласили к сотрудничеству несколько компаний, которые бесплатно забирают резину и увозят ее на утилизацию», - пояснил Андрей Красников.



Депутат Надежда Агишева поинтересовалась, как обстоят дела в Перми с раздельным сбором мусора.



Александр Власов пояснил, что в 2020 году Пермь вступает в пилотный проект по раздельному сбору мусора.



Андрей Красников также сообщил, что с 1 января 2020 в Пермском крае меняется система начисления платежей за ТКО. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов будет теперь начисляться не по количеству квадратных метров, а количеству проживающих.

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