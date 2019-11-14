Ремонт фасадов, экологию и освещение улиц обсудили на комитете Пермской городской Думы по городскому хозяйству

12:43 | 15.11.2019

В работе комитета приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми Александр Власов, заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич, начальник управления по экологии и природопользованию Ильдар Хайдаров, заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников.



Продолжается ремонт фасадов зданий к 300-летию города Перми. Сейчас строительно-монтажные работы проводятся по 18 домам, 8 на очереди, еще по 4 домам разрабатывается проектно-сметная документация. До окончания 2019 года планируется завершение капитального ремонта фасадов по Комсомольскому проспекту, 3 и 10, по улице Луначарского, 66. Также на завершающей стадии находятся фасады по Комсомольскому проспекту, 14 и ул. Краснова, 28.



По вопросу о ситуации с загрязнением атмосферного воздуха в микрорайоне Новый Крым Ильдар Хайдаров отметил, что в 2017-2018 годах в администрацию города поступали жалобы о выбросе загрязняющих веществ в атмосферу. В известность были поставлены управление Роспотребнадзора и Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края. Виновные были привлечены к ответственности, заплатили штрафы и устранили выявленные нарушения. В рамках экологического контроля в 2018 году установлены газоанализаторы для определения уровня содержания хлора в атмосфере. Результаты измерений предоставляются в управление Роспотребнадзора по запросу. Администрация города Перми продолжает взаимодействие с надзорными органами по контролю ситуации в микрорайоне Новый Крым.



«На данный момент жители обеспокоены тем, что нет достоверной информации о степени влияния загрязнения воздуха на здоровье. В городе Перми не хватает автоматизированных постов для снятия информации по состоянию атмосферного воздуха», - подчеркнула депутат Надежда Агишева.



В октябре комитет по городскому хозяйству поднимал вопрос об обеспечении 100% уровня освещенности улично-дорожной сети города. Депутаты



Пермской городской Думы предложили администрации разработать план действий. На ноябрьском заседании депутатам представили дорожную карту с перечнем улиц, где необходимо установить освещение. Для того, чтобы все улицы города были освещены, потребуется 587 млн рублей. Анатолий Дашкевич отметил, что с 2020 из краевого бюджета будут выделяться средства на работы связанные с освещением, порядка 120 млн. рублей в год.

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