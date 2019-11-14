Заключение соглашения между застройщиком и муниципалитетом о развитии социальной инфраструктуры города будет обсуждаться на пленарном заседании Пермской городской Думы

12:15 | 15.11.2019

Напомним, что на августовском пленарном заседании Пермской городской Думы было принято решение внести изменения в Правила землепользования и застройки, в частности, установить предельные параметры по высоте и плотности застройки в зависимости от вида функциональных зон. В проекте заложена норма, при которой застройщики, желающие превысить установленные параметры строительства, должны обеспечить объекты социальной инфраструктурой.



Администрация города Перми представила проект решения о порядке заключения соглашения о сотрудничестве между застройщиком и городом Пермь для развития социальной инфраструктуры на комитетах Пермской городской Думы по градостроительству и инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. Заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента земельных отношений администрации города Перми Ольга Немирова рассказала, что предлагается установить единые требования для всех застройщиков и создание равных условий для инвесторов для добровольного участия в развитии города.



В рамках проекта застройщик может принять решение: строить отдельный объект за собственные средства или финансировать его строительство. В первом случае, по условиям соглашения, застройщик обязан создать социальный объект, разработать планировку территории, провести экспертизу, а также получить разрешения на строительство и передать объект в муниципальную собственность. При выборе финансовой поддержки предлагается совершить единовременную выплату или внести 20%, а остальное - после ввода в эксплуатацию. Основываясь на нормативах градпроектирования и стоимости места в образовательном учреждении, утвержденной приказом Минстроя России, сумма вложений рассчитывается из стоимости 1 кв. м общей площади квартиры и составляет 3951 рубль.



Имеющаяся практика заключения соглашений с застройщиками уже привела к приобретению земельного участка около школы №17, муниципальной собственности ФОКа по ул. Полины Осипенко, 56, а также нескольких школ и детских садов. Общий объем вложений составил больше 1,5 млрд рублей.



Депутаты Владимир Молоковских и Геннадий Сторожев поинтересовались, не будет ли «благотворительность» осуществляться за счет покупателей. Представители администрации и прокуратуры пояснили, что юридически такой вопрос проработать невозможно, изменение цены зависит от застройщика. «Однако для жителей это отличная возможность получить дополнительные места в образовательных учреждениях», – отметила Ольга Немирова.



Депутат Михаил Бесфамильный хотел узнать, как на методику расчета повлияют налоговые платежи, как будет осуществляться перерасчет стоимости добровольного вложения и в какие сроки он будет проводиться. Ольга Немирова сообщила, что вопрос будет проработан в кратчайшие сроки, перерасчет стоимости 1 кв. м будет осуществляться в течение 2-3 месяцев после решения Думы.



Депутаты Ирина Горбунова и Арсен Болквадзе спросили, предусмотрена ли соглашением ответственность сторон и что ждет застройщика, если он не до конца выполнит свои обязательства. Ольга Немирова пояснила, что соглашения будут в открытом доступе, будет осуществляться общественный контроль, гарантией исполнения обязательств являются полученные средства и условие, при котором к моменту ввода 50% жилья застройщик должен обратиться за разрешением на строительство объекта.



Депутат Александр Филиппов высказался против проекта: «Я не специалист в строительстве, но при создании подобных масштабных значимых проектов нужно сначала дать предложение - законченное, просчитанное, а уже потом передавать в Думу. Не хочу принимать участие в этом эксперименте».



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин: «Вопрос сложный, многоуровневый и требует серьезной проработки. Мы долго обсуждали изменения в Правила землепользования и застройки, нам нужно принять порядок, их нужно воплотить в жизнь. Работы много, и документ должен быть переработан как можно скорее».



«Проект нужный, есть нарекания, но их можно продумать и исправить», – отметила депутат Ирина Горбунова.



«Проект пора принимать: застройщики ждут понятных для всех правил игры. Проанализируйте и проработайте механизмы ответственности, если застройщик не выполнит своих обязательств. Существует еще и точечное строительство, его тоже следует принимать в расчет. Документ нужно проработать», – подчеркнул Арсен Болквадзе.



Депутат Сергей Богуславский: «На самом деле, первый шаг сделан, сейчас мы обсуждаем порядок. Порядок должен быть исполнимым, не ущемлять права застройщиков и не накладывать дополнительную ответственность на администрацию».



Комитеты Пермской городской Думы по градостроительству и инвестициям и управлению муниципальными ресурсами одобрили проект в первом чтении. Профильным комитетом создана рабочая группа, которая должна доработать документ до 26 ноября.

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