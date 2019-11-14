Максим Решетников: ожидается, что к 2024 году объем несырьевого экспорта Прикамья увеличится на 57%

12:04 | 15.11.2019

14 ноября в Москве состоялся Международный экспортный форум «Сделано в России». В пленарном заседании «Россия в современной мировой торговле: как раскрыть потенциал» участие приняли первый заместитель председателя Правительства – министр финансов РФ Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Спленев, губернатор Пермского края Максим Решетников и другие.



По словам Антона Силуанова, Правительство уделяет много внимания экспорту не только потому, что это вклад в экономику. Увеличение экспорта значит, что в России производятся качественные товары и услуги, которые пользуются спросом на других рынках. «Есть соответствующий национальный проект, проект амбициозный. К 2024 году нам нужно удвоить объемы несырьевого, неэнергетического экспорта , - отметил Антон Силуанов. – Мы имеем большой потенциал, если в других странах предприятия поставляют на экспорт порядка 10%, у нас – всего 2%».



В своем выступлении Денис Мантуров отметил, что самым масштабным механизмом поддержки экспорта российских предприятий являются корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). «Первый отбор прошел, 711 компаний, со всеми из них будут подписаны соглашения (на льготное кредитование – прим. редакции). Общий объем запрашиваемой кредитной поддержки составляет порядка 2,5 трлн рублей. Изначально в рамках нацпроекта мы исходили из того, что общий объем кредитов до 2024 года по КППК составит порядка 7,5 трлн рублей, это говорит о том, что мы будем проводить в ближайшее время, в феврале, второй отбор проектов , и, возможно, будет и третий отбор по результатам работы, проведенной в феврале», - отметил министр.



Как подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников, региона вышел на 11 позицию среди регионов по объему несырьевого, неэнергетического экспорта – 3,7 млрд долларов, рост за 2017-2018 годы 24%, и в этом году у нас позитивная динамика. «Безусловно, основа нашего экспорта – это химическая отрасль, калийные удобрения, но четверть экспорта приходится на второй и третий передел – это высокотехнологичная продукция, и именно в этих сегментах мы видим наибольшие темпы роста. Считаем, что эта динамика во многом уже связана с реализацией национального проекта. У нас от предприятий края было подано 22 заявки от 16 компаний на поддержку КППК. По этим заявкам объем экспорта к 2024 году должен увеличиться на 38%, это 1,4 млрд долларов, - отметил Максим Решетников. - У нас реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, в том числе специальные инвестиционные контракты, и активно развиваем экспорт малых и средних предприятий. Уже сейчас доля экспорта малых и средних предприятий в экспорте Прикамья существенно выше, чем в среднем по России, составляет 5%. Планируем увеличить их долю к 2024 году в два раза. Ожидаем, что к 2024 году наш общий объем несырьевого, неэнергетического экспорта увеличится на 57%. С учетом того, что у нас хорошая несырьевая база - это очень серьезные цифры и очень серьезная заявка».



Для роста экспорта краевые власти активно внедряют региональный экспортный стандарт 2.0, который рекомендован Министерством экономического развития РФ и Российским экспортным центром. В крае также работает региональный центр поддержки экспорта, развивается акселераторская программа, краевые власти организуют делегации пермских предприятий для участия в международных выставках, привлекаются студентов, поддерживается сектор ИКТ, туризм.



Также губернатор обратил внимание на одну из системных проблем экспорта – бумажный документооборот. При этом каждое ведомство запрашивает свой пакет документов. По словам Максима Решетникова, при массовом росте числа экспортеров будет сложно решать административные вопросы вручную, поэтому для ускорения нужно перевести эти процессы в электронный формат.



Отметим, с января по август 2019 года включительно экспорт Пермского края составил 3,49 млрд долл. США, что на 6,37% больше, чем за аналогичный период 2018 года.



География экспортных поставок региона выросла до 150 стран мира. Основные направления – это Европа, Северная и Южная Америка, СНГ и Азия. В топ-10 стран, в которые предприятия Пермского края экспортируют свою продукцию, входят Бразилия (0,61 млрд долл.), Китай (0,8 млрд долл.), Нидерланды (0,37 млрд долл.), Бельгия (0,21 млрд долл.), США (0,20 млрд долл.), Финляндия (0,16 млрд долл.), Казахстан (0,15 млрд долл.), Польша (0,15 млрд долл.), Индия (0,11 млрд долл.), Индонезия (0,10 млрд долл.).



При этом в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) был увеличен объем экспорта в ОАЭ почти на 89%, или на 10,77 млн долл. (в 2017 году объем экспорта из Пермского края в ОАЭ составил 12,13 млн долл.). Основной прирост этих показателей был достигнут за счет увеличения объема несырьевого неэнергетического экспорта, рост которых к 2024 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» должен достигнуть 250 млрд долларов.

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