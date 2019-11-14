Ключевой темой депутатского приема Валерия Шептунова стало расселение из аварийного жилья

11:57 | 15.11.2019

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае провел прием граждан депутат Пермской городской Думы Валерий Шептунов.



Жительница Ленинского района обратилась за консультацией. Дом, в котором она жила, был признан аварийным и расселен, сейчас женщина вынуждена снимать жилье, на это уходит вся ее пенсия. Депутат Валерий Шептунов, разобравшись в ситуации, пояснил, что так как у женщины нет регистрации, необходимо обратиться в суд, чтобы доказать факт проживания в городе Перми. В случае положительного решения гражданка сможет обратиться в Управление жилищных отношений города и встать на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий и получить жилое помещение в маневренном фонде. Вопрос взят на личный контроль, депутат окажет помощь с прохождением всех процедур.



Супруги, проживающие в Дзержинском районе, интересовались, можно ли при расселении получить жилье не выше 3 этажа. По словам заявителей, их аварийный дом планируют расселить до конца этого года, семье уже предлагали различные варианты жилья на замену, но с ними проживает больная мать. Поэтому жилое помещение должно располагаться не выше 3 этажа, а также желательно недалеко от больницы. Это обращение пара направила в Управление жилищных отношений. Валерий Шептунов разъяснил, что нужно ждать ответа и уже тогда предпринимать дальнейшие действия. По словам депутата, даже если уже готовы документы на переселение в определенную квартиру, решение можно оспорить и им будут предоставлены другие варианты.

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