Комитет по градостроительству поддержал строительство в Перми новых образовательных учреждений и создание охраняемых природных территорий

19:07 | 14.11.2019

Депутаты комитета городской Думы по градостроительству, планированию и развитию территории рассмотрели проекты изменений в Правила землепользования и застройки города Перми для создания возможности размещения образовательных учреждений на ул. Екатерининской, 109 и ул. Попова, 48 в Ленинском районе города Перми, а также в жилом районе Ива-1.



По одному из проектов за МАОУ «СОШ №7 с углубленным изучением английского языка» сохранятся земельные участки в центре города.



В микрорайоне Ива-1 будут построены общеобразовательная школа и детский сад. В школе будет размещено учреждение дополнительного образования, многофункциональный культурно-досуговый центр, спортзал и плавательный бассейн. В декабре комитет по градостроительству, планированию и развитию территории планирует посетить строительную площадку.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин считает, что развитие образовательных учреждений является одной из приоритетных задач муниципальных властей. «Школа №7 нуждается в расширении территории, но нужно не забывать об интересах собственников земельных участков, прилегающих к учреждению. Администрация ищет инструменты взаимодействия с владельцами, – отметил Дмитрий Малютин. – Строительство новых социальных объектов – это прекрасно, депутатский корпус всецело поддерживает такие объекты».



Также комитет поддержал проект по созданию особо охраняемых природных территорий в Мотовилихинском районе – «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга» на реке Малая Васильевка. Проект предусматривает сохранение природных ландшафтов, разнообразия растительного и животного мира города Перми и Пермского края.

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