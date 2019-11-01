Пермь: новости дня
19:07 | 14.11.2019
Комитет по градостроительству поддержал строительство в Перми новых образовательных учреждений и создание охраняемых природных территорий
По одному из проектов за МАОУ «СОШ №7 с углубленным изучением английского языка» сохранятся земельные участки в центре города.
В микрорайоне Ива-1 будут построены общеобразовательная школа и детский сад. В школе будет размещено учреждение дополнительного образования, многофункциональный культурно-досуговый центр, спортзал и плавательный бассейн. В декабре комитет по градостроительству, планированию и развитию территории планирует посетить строительную площадку.
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин считает, что развитие образовательных учреждений является одной из приоритетных задач муниципальных властей. «Школа №7 нуждается в расширении территории, но нужно не забывать об интересах собственников земельных участков, прилегающих к учреждению. Администрация ищет инструменты взаимодействия с владельцами, – отметил Дмитрий Малютин. – Строительство новых социальных объектов – это прекрасно, депутатский корпус всецело поддерживает такие объекты».
Также комитет поддержал проект по созданию особо охраняемых природных территорий в Мотовилихинском районе – «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга» на реке Малая Васильевка. Проект предусматривает сохранение природных ландшафтов, разнообразия растительного и животного мира города Перми и Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:26 | 14.11.2019
В Красноуфимске вынесли приговор свердловчанину, помогавшему знакомому убийце спрятать тело жертвы
19:07 | 14.11.2019
Комитет по градостроительству поддержал строительство в Перми новых образовательных учреждений и создание охраняемых природных территорий
19:00 | 14.11.2019
Ледовый городок для екатеринбуржцев начнут строить уже в эту субботу
18:33 | 14.11.2019
Из-за непростых погодных условий Екатеринбург снова встал в пробки
18:10 | 14.11.2019
В Перми от Куйбышева до Компроса переложены коммуникации, завершается устройство основания дороги и трамвайных путей
18:10 | 14.11.2019
«Как мангал»: в трамвае в Екатеринбурге загорелась печка
18:02 | 14.11.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор изобретательному мошеннику
17:33 | 14.11.2019
Без вещей и документов: в Екатеринбурге многодетную семью со скандалом выселили из квартиры
17:05 | 14.11.2019
В Свердловской области продолжаются поиски 26-летнего молодого человека
16:54 | 14.11.2019
В Екатеринбурге из-за гололеда столкнулись два троллейбуса
16:43 | 14.11.2019
В Верхотурье горели фотосалон и административное здание
16:27 | 14.11.2019
В Екатеринбурге блогеры организовали Союз марксистов
15:53 | 14.11.2019
В предстоящие выходные в Перми будет вновь закрыто движение транспорта на улице Героев Хасана вдоль ТЦ «Шоколад»
15:48 | 14.11.2019
В Перми расскажут о цифровых трендах в современном здравоохранении
15:48 | 14.11.2019
В Свердловской области прошла олимпиада по финансовой грамотности среди пожилых уральцев
15:23 | 14.11.2019
Филармонии быть: в Екатеринбурге снесут дом, из которого выселилась последняя жительница
15:00 | 14.11.2019
В Екатеринбурге начался слет казачьей молодежи
14:36 | 14.11.2019
В нижнетагильской ИК-12 прошел турнир по волейболу
14:29 | 14.11.2019
Из-за ремонта трубопровода в Екатеринбурге несколько домов остались без горячей воды и тепла
14:14 | 14.11.2019
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
14:05 | 14.11.2019
8 компаний Пермского края представляют продукцию на Международном экспортном форуме
13:58 | 14.11.2019
В Екатеринбурге ищут жертв каменск-уральского мошенника
13:55 | 14.11.2019
В Перми 39 ТСЖ могут стать банкротами из-за долгов за тепло
13:16 | 14.11.2019
Сотрудники свердловского УФСБ нагрянули на стройку в Академический
13:13 | 14.11.2019
В Каменске-Уральском осудили мужчину, убившего свою жену
12:54 | 14.11.2019
В Екатеринбурге грядет транспортная реформа
12:36 | 14.11.2019
В Свердловской области мужчина пришел с топором в начальную школу
12:33 | 14.11.2019
В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление предприятий и объектов потребрынка к Новому году
12:28 | 14.11.2019
Столица Прикамья попала в число самых фотографируемых городов России