В Перми от Куйбышева до Компроса переложены коммуникации, завершается устройство основания дороги и трамвайных путей

18:10 | 14.11.2019

На этом участке улицы Революции подрядчик переустроил теплотрассу, сети газоснабжения, дождевой и бытовой канализации. Завершаются и работы по устройству слоев основания дорожной одежды и трамвайных путей. Автомобильное движение здесь откроется к концу декабря.



Реконструкция улицы Революции – одна из масштабных строек, которую ведет администрация Перми. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Стартовала она в конце 2018 года и реализуется в несколько этапов. Работы ведутся сразу на нескольких участках – от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта, от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева.



Сейчас подрядчик заканчивает работы на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской и продолжает строительство на участке от Компроса до улицы Куйбышева.



На участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта завершены работы по отключению старого газопровода и запуску в эксплуатацию нового. Подрядчик закончил переустройство теплотрассы, сетей газоснабжения, дождевой и бытовой канализации, приступил к строительству хозяйственной канализации. Завершаются работы по устройству слоев основания дорожной одежды и трамвайных путей. К концу декабря автомобильное движение на этом участке будет запущено.



В середине октября, как и было обещано, открыто полноценное движение по обеим проезжим частям от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. Перед подрядчиком стоит задача обустроить велодорожку со стороны стадиона «Юность», а также установить пешеходное ограждение из поликарбоната до конца 2019 года. Кроме того, продолжаются работы по укладке бесшумных трамвайных путей по технологии, которая будет использована на протяжении всей улицы Революции от улицы Сибирской до Центрального рынка. Конструкция укладки трамвайных путей на монолитном основании позволяет существенно снизить вибрационные нагрузки за счет сплошной укладки упругих элементов, создает оптимальную линию прогиба рельса, тем самым повышая общий срок службы трамвайных путей. Конструкция трамвайного пути на бетонном основании с применением упругих элементов применяется в России (Санкт-Петербург), в Швеции (Гетерборг), в Венгрии (Сегед).



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», прокладку трамвайных путей на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта планируется завершить в 2020 году. В силу своей сложности стрелочные переводы для новых путей будут изготавливаться на протяжении всей зимы, и только весной подрядчик приступит к их монтажу.



Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по 2 полосы в каждую сторону, обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение и будет проведено озеленение территории.

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