В столице Прикамья впервые состоятся гастроли московского театра «Человек»

18:00 | 14.11.2019

8 и 9 декабря на сцене Пермского академического Театра-Театра пройдут гастроли Московского драматического театра «Человек». У театралов Перми появится возможность посмотреть спектакли «Кроткие» и «Биография» в постановке заслуженного артиста России Владимира Скворцова.



8 декабря зрителям представят спектакль «Кроткие». Он поставлен по мотивам повести Ф.М. Достоевского «Кроткая». Работая над спектаклем, режиссер применил необычный метод. Не меняя ни одного авторского слова, он ввел в действие двух дополнительных, отсутствующих в оригинальном произведении персонажей. Роли исполняют Владимир Скворцов, Светлана Свибильская и Мурадин Хуранов.



Спектакль «Биография» пройдет в Перми 9 декабря. В основе постановки лежит пьеса швейцарского классика Макса Фриша. Главный герой получает возможность прожить свою жизнь заново. Но сложность заключается в том, что он никак не может решить, с какого момента начать. Главные роли в спектакле исполняют заслуженная артистка России Евгения Крюкова и Анатолий Кот. В спектакле также заняты Дмитрий Филиппов, Антон Шурцов и Мурадин Хуранов.



Гастроли проводятся при поддержке департамента культуры города Москвы, министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».



Напомним, 2019-й утвержден президентом России Владимиром Путиным как Год театра. В Приволжском федеральном округе самым ярким событием Года театра стал фестиваль «Театральное Приволжье». Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. В финале конкурса Пермский край представят авторский студенческий театр «17-я скрипка» (Пермь) и школьный театр «Балаганчик» (пос. Яйва).

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