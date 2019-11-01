В предстоящие выходные в Перми будет вновь закрыто движение транспорта на улице Героев Хасана вдоль ТЦ «Шоколад»

15:53 | 14.11.2019

С 00:00 16 ноября до 05:00 18 ноября подрядчик будет строить участки канализации и водопровода, пересекающие улицу. В выходные с 23 по 25 ноября также ожидается перекрытие движения.



Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства, движение на участке улицы Героев Хасана будет закрыто с 00:00 16 ноября до 05:00 18 ноября, а также с 00:00 23 ноября до 05:00 25 ноября.



Необходимость перекрытия вызвана проведением работ на сетях канализации. Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.



Как пояснили в городском департаменте транспорта, в связи с проведением работ на этом участке изменится движение некоторых автобусных маршрутов. Так, движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ: из центра города до остановочного пункта «улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64, корпус 1 по улице Героев Хасана.



Маршрут 4т будет следовать сообщением «улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, далее по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана, с осуществлением остановки на конечном пункте «улица Нейвинская» для высадки пассажиров.



Движение общественного транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.m.gortransperm.ru/.

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