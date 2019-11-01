Пермь: новости дня
15:48 | 14.11.2019
В Перми расскажут о цифровых трендах в современном здравоохранении
На форуме будет работать стенд «Цифровая поликлиника», выполненный в фирменном стиле учреждений здравоохранения, участвующих в проекте «Бережливая поликлиника». На стенде посетители пройдут путь пациента из регистратуры в кабинет врача без лишних «бумажек»: они смогут записаться на прием через инфомат, получат номер брони и увидят, как экономит время врача новый интерфейс электронных медицинских карт. Посетителей выставки познакомят с работой пункта забора лаборатории, в том числе штрих-кодированием проб.
Также будет работать демонстрационный кабинет ФАПа, где презентуют мобильное решение для врачей, позволяющее регистрировать случаи, даже в отсутствии интернета. В рамках стратсессии главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Е.А.Вагнера» Роман Конев расскажет о возможностях и преимуществах телемедицинских сеансов в повышении эффективности работы врача и точности постановки диагноза.
Ранее губернатор Пермского края Максима Решетников подчеркивал, что новые технологии позволяют освободить врачей от лишней «бумажной» работы и освободить время на более детальную и внимательную работу с пациентами. В частности, после внедрения электронной карты, обособления кабинетов доврачебной помощи и организации кабинетов неотложной помощи производительность труда в поликлиниках выросла на 20-30%, есть резервы для ее дальнейшего увеличения. «В ходе информатизации учреждений здравоохранения мы поняли — нужно идти по пути «тотальной цифровизации» отрасли, нельзя ограничиваться только «пилотными» проектами. В этом году мы планируем закончить подключение к широкополосному доступу в интернет всех фельдшерско-акушерских пунктов. Это позволит полностью изменить организацию процессов в здравоохранении в интересах пациентов», - подчеркивал Максим Решетников.
Цифровизация здравоохранения входит в число приоритетных направлений развития цифровой экономики Пермского края. В регионе действует Единая информационная система здравоохранения Пермского края, которая включает целый комплекс систем. Например, уже полностью внедрены электронные медицинские карты пациентов, где хранятся все случаи обращения, уточненные диагнозы, результаты исследований и тестов. Личная карта доступна гражданину для просмотра на Портале госуслуг РФ и на Региональном портале медицинских услуг Пермского края. К карте имеет доступ и врач, к которому обращается пациент. Внедрена система клинических решений в части пакетного назначения анализов при определенных клинических заболеваниях.
В целом, по сравнению с 2016 годом, финансирование здравоохранения увеличилось в 2020 году в 1,4 раза, учитывая еще и те дополнительные средства, которые поступают по линии ТФОМС, и при грамотном планировании, ликвидации неэффективных расходов этого более чем достаточно, чтобы обеспечить и доступность медицинской помощи, и достойную зарплату медикам.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:26 | 14.11.2019
В Красноуфимске вынесли приговор свердловчанину, помогавшему знакомому убийце спрятать тело жертвы
19:07 | 14.11.2019
Комитет по градостроительству поддержал строительство в Перми новых образовательных учреждений и создание охраняемых природных территорий
19:00 | 14.11.2019
Ледовый городок для екатеринбуржцев начнут строить уже в эту субботу
18:33 | 14.11.2019
Из-за непростых погодных условий Екатеринбург снова встал в пробки
18:10 | 14.11.2019
В Перми от Куйбышева до Компроса переложены коммуникации, завершается устройство основания дороги и трамвайных путей
18:10 | 14.11.2019
«Как мангал»: в трамвае в Екатеринбурге загорелась печка
18:02 | 14.11.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор изобретательному мошеннику
17:33 | 14.11.2019
Без вещей и документов: в Екатеринбурге многодетную семью со скандалом выселили из квартиры
17:05 | 14.11.2019
В Свердловской области продолжаются поиски 26-летнего молодого человека
16:54 | 14.11.2019
В Екатеринбурге из-за гололеда столкнулись два троллейбуса
16:43 | 14.11.2019
В Верхотурье горели фотосалон и административное здание
16:27 | 14.11.2019
В Екатеринбурге блогеры организовали Союз марксистов
15:53 | 14.11.2019
В предстоящие выходные в Перми будет вновь закрыто движение транспорта на улице Героев Хасана вдоль ТЦ «Шоколад»
15:48 | 14.11.2019
В Перми расскажут о цифровых трендах в современном здравоохранении
15:48 | 14.11.2019
В Свердловской области прошла олимпиада по финансовой грамотности среди пожилых уральцев
15:23 | 14.11.2019
Филармонии быть: в Екатеринбурге снесут дом, из которого выселилась последняя жительница
15:00 | 14.11.2019
В Екатеринбурге начался слет казачьей молодежи
14:36 | 14.11.2019
В нижнетагильской ИК-12 прошел турнир по волейболу
14:29 | 14.11.2019
Из-за ремонта трубопровода в Екатеринбурге несколько домов остались без горячей воды и тепла
14:14 | 14.11.2019
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
14:05 | 14.11.2019
8 компаний Пермского края представляют продукцию на Международном экспортном форуме
13:58 | 14.11.2019
В Екатеринбурге ищут жертв каменск-уральского мошенника
13:55 | 14.11.2019
В Перми 39 ТСЖ могут стать банкротами из-за долгов за тепло
13:16 | 14.11.2019
Сотрудники свердловского УФСБ нагрянули на стройку в Академический
13:13 | 14.11.2019
В Каменске-Уральском осудили мужчину, убившего свою жену
12:54 | 14.11.2019
В Екатеринбурге грядет транспортная реформа
12:36 | 14.11.2019
В Свердловской области мужчина пришел с топором в начальную школу
12:33 | 14.11.2019
В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление предприятий и объектов потребрынка к Новому году
12:28 | 14.11.2019
Столица Прикамья попала в число самых фотографируемых городов России