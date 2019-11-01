В Перми расскажут о цифровых трендах в современном здравоохранении

15:48 | 14.11.2019

В Перми впервые проводится стратегическая сессия по цифровизации здравоохранения «ИТ-тренды современного здравоохранения. От прошлого медицины к будущему». В рамках мероприятия эксперты обсудят результаты и перспективы цифровизации здравоохранения в Пермском крае: применение больших данных (BigData), блокчейна, искусственного интеллекта, мобильных и интернет-решений в работе врачей. С докладами о современных трендах в развитии ИТ-здравоохранения выступят директор по акселерации, руководитель направления цифровых решений для медицины Фонда «Сколково» Сергей Воинов и руководитель проекта «Здоровье» (Mail.Group) Сергей Паперный.



На форуме будет работать стенд «Цифровая поликлиника», выполненный в фирменном стиле учреждений здравоохранения, участвующих в проекте «Бережливая поликлиника». На стенде посетители пройдут путь пациента из регистратуры в кабинет врача без лишних «бумажек»: они смогут записаться на прием через инфомат, получат номер брони и увидят, как экономит время врача новый интерфейс электронных медицинских карт. Посетителей выставки познакомят с работой пункта забора лаборатории, в том числе штрих-кодированием проб.



Также будет работать демонстрационный кабинет ФАПа, где презентуют мобильное решение для врачей, позволяющее регистрировать случаи, даже в отсутствии интернета. В рамках стратсессии главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Е.А.Вагнера» Роман Конев расскажет о возможностях и преимуществах телемедицинских сеансов в повышении эффективности работы врача и точности постановки диагноза.



Ранее губернатор Пермского края Максима Решетников подчеркивал, что новые технологии позволяют освободить врачей от лишней «бумажной» работы и освободить время на более детальную и внимательную работу с пациентами. В частности, после внедрения электронной карты, обособления кабинетов доврачебной помощи и организации кабинетов неотложной помощи производительность труда в поликлиниках выросла на 20-30%, есть резервы для ее дальнейшего увеличения. «В ходе информатизации учреждений здравоохранения мы поняли — нужно идти по пути «тотальной цифровизации» отрасли, нельзя ограничиваться только «пилотными» проектами. В этом году мы планируем закончить подключение к широкополосному доступу в интернет всех фельдшерско-акушерских пунктов. Это позволит полностью изменить организацию процессов в здравоохранении в интересах пациентов», - подчеркивал Максим Решетников.



Цифровизация здравоохранения входит в число приоритетных направлений развития цифровой экономики Пермского края. В регионе действует Единая информационная система здравоохранения Пермского края, которая включает целый комплекс систем. Например, уже полностью внедрены электронные медицинские карты пациентов, где хранятся все случаи обращения, уточненные диагнозы, результаты исследований и тестов. Личная карта доступна гражданину для просмотра на Портале госуслуг РФ и на Региональном портале медицинских услуг Пермского края. К карте имеет доступ и врач, к которому обращается пациент. Внедрена система клинических решений в части пакетного назначения анализов при определенных клинических заболеваниях.



В целом, по сравнению с 2016 годом, финансирование здравоохранения увеличилось в 2020 году в 1,4 раза, учитывая еще и те дополнительные средства, которые поступают по линии ТФОМС, и при грамотном планировании, ликвидации неэффективных расходов этого более чем достаточно, чтобы обеспечить и доступность медицинской помощи, и достойную зарплату медикам.

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