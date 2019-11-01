В 2020 году в Прикамье будет оказана помощь 70 детям, больным фенилкетонурией

14:48 | 14.11.2019

На Совете по делам инвалидов обсудили промежуточные итоги поручений губернатора Пермского края по социальной реабилитации. Одним из вопросов стала тема компенсации за специализированное питание для детей-инвалидов, больных фенилкетонурией.



По информации министерства социального развития Пермского края, фенилкетонурия – наследственное нарушение аминокислотного обмена, обусловленное недостаточностью печеночных ферментов, участвующих в метаболизме. В настоящее время на территории Прикамья проживает 70 таких детей.



Как отметил в своем докладе заместитель министра социального развития Пермского края Дмитрий Санников, ведомством был произведен необходимый расчет нуждаемости и подготовлен порядок обеспечения питанием детей в возрасте от одного года до 18 лет. «На эти нужды предусмотрено финансирование в размере 6,1 млн руб. в проекте бюджета Пермского края на 2020 год. Выдача продуктовых наборов начнется в новом году», - подчеркнул Дмитрий Санников.



Губернатор Максим Решетников поручил минсоцу оперативнее готовить конкурсную документацию и объявлять закупки.



Отметим, расчет производился на основании рекомендуемой суточной нормы потребления продуктов питания для детей с заболеванием фенилкетонурия.



Специализированное питание включает в себя 4 набора продуктов, в соответствии с возрастной категорией ребенка. Дети смогут их получить в территориальных отделениях соцзащиты. В каждый набор включены продукты для приготовления полноценных приемов пищи (мука, рис, макаронные изделия), которые позволят обеспечить необходимой потребностью в безопасном питании детей с заболеванием фенилкетонурия. Это, в свою очередь, увеличит продолжительность жизни ребенка и сохранит его интеллектуальные способности.



Ожидается, что 100% детей будет обеспечено специализированным питанием.

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