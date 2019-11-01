8 компаний Пермского края представляют продукцию на Международном экспортном форуме

14:05 | 14.11.2019

14 ноября в Москве стартовал Международный экспортный форум «Сделано в России», организатором которого выступит АО «Российский экспортный центр».



Участниками форума станут руководители компаний крупного, среднего и малого бизнеса, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, федеральные и региональные органы исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.



Вниманию гостей форума будет представлена выставочная экспозиция с презентацией лучших образцов экспортной продукции, организованы все условия для качественного В2В-нетворкинга и бизнес-переговоров. Деловая программа форума включает в себя круглые столы, мастер-классы, а также панельные сессии по всем направлениям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



На стенде Пермского края будет представлена продукция 8 пермских компаний, в том числе ведущие успешную экспортную деятельность в сфере ИТ и автоматизации, роботостроения, приборостроения. Это такие пермские компании, как ООО «Парма-Телеком» (ITPS) – один из ведущих комплексных партнеров по цифровой трансформации крупных предприятий на базе современных технологий, реализующий проекты в 20 странах мира; ООО «Инсайт Электроникс» - российский производитель систем «умный дом» с 2001 года с центральным офисом в Перми и более 500 представительств по России; ООО «Промобот» - крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории Северной и Восточной Европы; ООО «НПФ «Норд» - производитель оборудования для обеспечения пожарной безопасности на базе аэрозольного и порошкового пожаротушения, занимающий одно из ведущих мест на рынке России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана; ООО «НПП ТИК» - компания, специализирующаяся на разработке и производстве приборов и систем мониторинга, диагностики и противоаварийной защиты промышленного оборудования для нефтяной, газовой, химической, металлообрабатывающей отраслей промышленности; ООО «ЭРИС КИП» - компания-разработчик и производитель средств измерений, газоаналитического оборудования и систем; ООО «Форт-Телеком» - разработчик и поставщик решений в области ГЛОНАСС/GPS систем мониторинга транспорта, людей и стационарных объектов, компания имеет большой опыт работы как на территории России, так и в странах СНГ, Европы, Азии и Персидского залива, экспортирует свою продукцию в 26 стран мира. Еще одна компания-экспонент, ведущая деятельность в сфере продуктов питания, Kremlin Nuts – участник региональной программы «Экспортной акселератор» и только делает первые шаги в экспортном направлении.



Объем экспорта из Пермского края за январь-август 2019 года составил 3,49 млрд долларов (на 6,37% больше, чем за аналогичный период 2018 года). По итогам 2018 года Пермский край вошел в топ-15 регионов страны по объему экспорта.



В ходе Форума планируется обсудить вопросы реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе вопросы промышленного экспорта, логистики международной торговли, экспорта продукции агропромышленного комплекса и услуг, а также системных мер развития международной кооперации и экспорта и передового опыта субъектов Российской Федерации по стимулированию экспорта и развитию международной кооперации.



В рамках пленарной сессии состоится торжественная церемония награждения победителей федерального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».



Трансляция пленарной сессии «Россия в современной мировой торговле: как раскрыть потенциал» доступна на сайте организаторов https://www.exportcenter.ru/press_center/news/pryamaya-translyatsiya-foruma-sdelano-v-rossii/.



С 2012 года Форум регулярно собирает ведущих экспертов российского экспортно-ориентированного бизнеса и ежегодно привлекает порядка 3000 участников, из которых 75% – российские делегаты, а 25% – представители иностранных покупателей и профессионального сообщества. За время своего существования Форум стал ключевой международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж.

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