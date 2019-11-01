В Перми 39 ТСЖ могут стать банкротами из-за долгов за тепло

13:55 | 14.11.2019

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» инициировал процедуру банкротства в отношении 39 товариществ собственников жилья (ТСЖ), чья общая сумма задолженности за потребленные теплоресурсы превысила 114 млн рублей. Исковые заявления направлены в суд.



Лидерами «антирейтинга» ТСЖ за прошлый месяц стали жилищный кооператив №25 (9,3 млн руб. задолженности), ТСН «Чебоксарская, 3» (8,4 млн руб.), ТСЖ «Коспашская 12 и Вильямса 67» (7,4 млн руб.).



Руководителям этих организаций и всех остальных, вошедших в список потенциальных банкротов, грозит уголовная и субсидиарная ответственность. Только за последний год в регионе возбуждено порядка 30 уголовных дел в отношении лиц, которые возглавляли организации, управляющие жилым фондом. Всего с 2013 года было осуждено 23 руководителя УК и ТСЖ, чей общий срок заключения составил более 100 лет.



Чтобы должник не смог уйти от ответственности в случае перевода активов на подставных лиц, по заявлению энергетиков судом накладывается арест на денежные средства руководителей организаций, в том числе, и на их имущество. В соответствии с законодательством субсидиарная ответственность предполагает не только аресты имущества лиц, занимавшихся управлением ТСЖ или УК, но и обращение к счетам их ближайших родственников и учредителей коммунальных компаний-неплательщиков.



В энергокомпании уточняют, что у руководителей ТСЖ-должников есть возможность урегулировать возникшие проблемы, обратившись в «ЭнергосбыТ Плюс» для проведения реструктуризации долга. «Мы готовы к диалогу, к решению проблем неплатежей в правовом поле. В этом могли убедиться представители добросовестных ТСЖ, которые приняли участие в конкурсе лучших товариществ региона и за своевременное внесение платежей получили весомые поощрения. Кроме того, мы даем возможность экономить тем, кто платит за тепло, — добросовестные ТСЖ получают сертификаты на проведение энергоаудита: по его итогам уже более чем в 50 многоквартирных домах установлены системы автоматического регулирования подачи теплоносителя, которые снижают платежи жителей за тепло», — говорит Сергей Кругляков, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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