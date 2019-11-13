В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление предприятий и объектов потребрынка к Новому году

12:33 | 14.11.2019

До нового 2020 года остается чуть больше месяца, на улицах города уже появились первые новогодние украшения. Предприятиям, магазинам, заведениям общепита тоже предлагают присоединиться к созданию новогоднего настроения.



В ноябре-декабре 2019 администрация Перми проводит ставший уже традиционным конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка и промышленности к Новому году.



Конкурс будет проведен в два этапа. С 20 ноября администрации районов проводят конкурсный отбор, затем организационный комитет по подготовке и проведению конкурса определяет победителей.



Перечень специалистов районных администраций Перми, осуществляющих прием заявок от предприятий-участников, размещен здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/Otv_za_prijem_zajavok.docx.



Участие в конкурсе для предприятий бесплатное, необходимо лишь подать заявку до 18 декабря в администрацию района по месту размещения предприятия. Заявка может быть оформлена как в произвольном виде, так и по прилагаемой форме: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/Zajavka_obrazec.doc.



Информацию по всем интересующим вопросам можно получить в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми (контактное лицо: Павлова Элла Владимировна – улица Сибирская, 27, кабинет 107, телефон 257-19-40, почта: pavlova-ev@gorodperm.ru).



Принять участие в конкурсе могут и хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка и промышленности. С классификацией участников по группам можно ознакомиться здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/klassifikacija_uchastnikov_po_gruppam.docx.



Обязательное условие участия в конкурсе – световое оформление входных зон и прилегающих территорий с помощью светового дождя, дюралайта, световых фигур и других материалов. В критерии оценки также включены такие параметры, как световое оформление прилегающих территорий, витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории (оформление деревьев, установка ледяных фигур и объемных скульптур, выполненных по различным технологиям).



В конце декабря на торжественной церемонии победители конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками, а участники – почетными дипломами и сувенирами.

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