Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:33 | 14.11.2019

В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление предприятий и объектов потребрынка к Новому году

До нового 2020 года остается чуть больше месяца, на улицах города уже появились первые новогодние украшения. Предприятиям, магазинам, заведениям общепита тоже предлагают присоединиться к созданию новогоднего настроения.

В ноябре-декабре 2019 администрация Перми проводит ставший уже традиционным конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка и промышленности к Новому году.

Конкурс будет проведен в два этапа. С 20 ноября администрации районов проводят конкурсный отбор, затем организационный комитет по подготовке и проведению конкурса определяет победителей.

Перечень специалистов районных администраций Перми, осуществляющих прием заявок от предприятий-участников, размещен здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/Otv_za_prijem_zajavok.docx.

Участие в конкурсе для предприятий бесплатное, необходимо лишь подать заявку до 18 декабря в администрацию района по месту размещения предприятия. Заявка может быть оформлена как в произвольном виде, так и по прилагаемой форме: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/Zajavka_obrazec.doc.

Информацию по всем интересующим вопросам можно получить в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми (контактное лицо: Павлова Элла Владимировна – улица Сибирская, 27, кабинет 107, телефон 257-19-40, почта: pavlova-ev@gorodperm.ru).

Принять участие в конкурсе могут и хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка и промышленности. С классификацией участников по группам можно ознакомиться здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/klassifikacija_uchastnikov_po_gruppam.docx.

Обязательное условие участия в конкурсе – световое оформление входных зон и прилегающих территорий с помощью светового дождя, дюралайта, световых фигур и других материалов. В критерии оценки также включены такие параметры, как световое оформление прилегающих территорий, витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории (оформление деревьев, установка ледяных фигур и объемных скульптур, выполненных по различным технологиям).

В конце декабря на торжественной церемонии победители конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками, а участники – почетными дипломами и сувенирами.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:54 | 14.11.2019
В Екатеринбурге грядет транспортная реформа

12:36 | 14.11.2019
В Свердловской области мужчина пришел с топором в начальную школу

12:33 | 14.11.2019
В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление предприятий и объектов потребрынка к Новому году

12:28 | 14.11.2019
Столица Прикамья попала в число самых фотографируемых городов России

12:19 | 14.11.2019
В Свердловской области создадут шесть модельных библиотек

12:02 | 14.11.2019
В Богдановиче осудили неуловимого воришку

11:48 | 14.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на фестиваль научных боев

11:43 | 14.11.2019
В Перми создается первая в России Виртуальная фабрика

11:39 | 14.11.2019
В Росгосцирке аргументировали высокие цены на шоу в Екатеринбурге

11:35 | 14.11.2019
В Перми названы управляющие организации – «аутсайдеры» в уборке дворов

11:29 | 14.11.2019
Больше снега: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на конец недели

10:52 | 14.11.2019
В Свердловской области в ДТП погиб тагильчанин

10:33 | 14.11.2019
В Нижнем Тагиле проходит проверка по делу травмы на производстве

10:14 | 14.11.2019
В Екатеринбурге привокзальный фут-павильон нарушает нормы СанПиНа

09:52 | 14.11.2019
В Екатеринбурге восстановят пластиковые фонари

09:22 | 14.11.2019
В Свердловской области случился пожар на компрессорной станции

09:07 | 14.11.2019
Снег в Екатеринбурге стал причиной большого количества аварий

13.11.2019

21:54 | 13.11.2019
Уральский «Автомобилист» разгромил гостей из Сочи со счётом 5:1

21:10 | 13.11.2019
С 2020 года финансирование нацпроектов в Пермском крае будет увеличено на 10%

21:00 | 13.11.2019
Высокинский представил концепцию генплана Екатеринбурга на форуме «Города России»

20:47 | 13.11.2019
«Екатеринбургу явно не хватает мощной ревизии». УФАС вмешалось в скандал по строительству высотки на месте бывшего дома детства и юношества

20:42 | 13.11.2019
В Екатеринбурге на Эльмаше горела иномарка

19:28 | 13.11.2019
Екатеринбург встал в девятибалльные пробки

19:01 | 13.11.2019
Ритуальная организация выплатит свердловчанке неустойку за неустановленный памятник

18:35 | 13.11.2019
В 2020 году в Лысьве с краевой поддержкой отремонтируют «Дом спорта»

18:25 | 13.11.2019
В Анапе появилась аллея имени бывшего вице-спикера свердловского ЗакСобрания

18:24 | 13.11.2019
На улице Московской в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя иномарками и автобусом

18:10 | 13.11.2019
Самолет, совершавший рейс «Москва – Екатеринбург», вернулся в Домодедово из-за отказа навигационной системы

17:50 | 13.11.2019
В Екатеринбурге мечеть на Декабристов начнут сносить уже на следующей неделе

17:29 | 13.11.2019
В Первоуральске двое воришек ограбили цветочный бутик на угнанной «шестёрке»

17:23 | 13.11.2019
В Пермском крае эффективные закупки позволили сэкономить почти 4 млрд рублей

17:00 | 13.11.2019
В 2020 году максимальный размер декретных выплат в Прикамье увеличится до 322 тысяч рублей

16:59 | 13.11.2019
В Ревде принято решение о сносе памятника вождю

16:56 | 13.11.2019
Опубликован рейтинг управляющих компаний Пермского края за третий квартал 2019 года

16:49 | 13.11.2019
В Перми благоустроили около 400 муниципальных земельных участков после демонтажа незаконных НТО

16:43 | 13.11.2019
В 2019 году Группа «Т Плюс» восстановила более 46 тысяч квадратных метров асфальта в Перми





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 