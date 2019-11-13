Пермь: новости дня
12:33 | 14.11.2019
В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление предприятий и объектов потребрынка к Новому году
В ноябре-декабре 2019 администрация Перми проводит ставший уже традиционным конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка и промышленности к Новому году.
Конкурс будет проведен в два этапа. С 20 ноября администрации районов проводят конкурсный отбор, затем организационный комитет по подготовке и проведению конкурса определяет победителей.
Перечень специалистов районных администраций Перми, осуществляющих прием заявок от предприятий-участников, размещен здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/Otv_za_prijem_zajavok.docx.
Участие в конкурсе для предприятий бесплатное, необходимо лишь подать заявку до 18 декабря в администрацию района по месту размещения предприятия. Заявка может быть оформлена как в произвольном виде, так и по прилагаемой форме: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/Zajavka_obrazec.doc.
Информацию по всем интересующим вопросам можно получить в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми (контактное лицо: Павлова Элла Владимировна – улица Сибирская, 27, кабинет 107, телефон 257-19-40, почта: pavlova-ev@gorodperm.ru).
Принять участие в конкурсе могут и хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка и промышленности. С классификацией участников по группам можно ознакомиться здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/klassifikacija_uchastnikov_po_gruppam.docx.
Обязательное условие участия в конкурсе – световое оформление входных зон и прилегающих территорий с помощью светового дождя, дюралайта, световых фигур и других материалов. В критерии оценки также включены такие параметры, как световое оформление прилегающих территорий, витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории (оформление деревьев, установка ледяных фигур и объемных скульптур, выполненных по различным технологиям).
В конце декабря на торжественной церемонии победители конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками, а участники – почетными дипломами и сувенирами.
© «Вечерние ведомости»
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