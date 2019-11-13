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Пермь: новости дня


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12:28 | 14.11.2019

Столица Прикамья попала в число самых фотографируемых городов России

Пермь попала в рейтинг самых фотографируемых городов России. В столице Прикамья чаще всего снимают арт-объект «Счастье не за горами» и музей истории Мотовилихинского завода. Об этом говорится в исследовании сервиса «Облако Mail.ru», которое было составлено с помощью технологии компьютерного зрения.

По словам авторов исследования, одной из самых фотографируемых достопримечательностей Перми также можно назвать городскую скульптуру «Пермяк соленые уши». «Но стоит заметить, что разница в количестве снимков, по сравнению с первым и вторым местами, колоссальная. В связи с этим арт-объект не учтен в рейтинге», - отмечает пресс-служба Mail.ru Group.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. Северная столица обгоняет Москву по количеству снимков почти на 10%. Кроме того, в число самых фотографируемых городов страны попали также Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.

Компьютерное зрение – это автоматическая фиксация и обработка изображений как неподвижных, так и движущихся объектов при помощи компьютерных средств.

© «Вечерние ведомости»

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