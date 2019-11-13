В Перми создается первая в России Виртуальная фабрика

11:43 | 14.11.2019

Пермская компания «Виртуальные производственные системы» получит более 255 млн руб. от Фонда поддержки проектов НТИ. Средства будут направлены на создание в Перми первой в России Виртуальной фабрики. Также компания намерена вложить в проект собственные средства и привлечь частных инвесторов.



По оценкам экспертов, стоимость компании уже через 3 года может составить более 1,5 млрд руб. и будет расти по экспоненте.



Проект пермской компании направлен на создание агрегатора - «виртуального заводоуправления и производственного оператора полного цикла исполнения заказа» для контрактного производства и управления заказами, построенного на основе Big Data и Machine Learning. Как сообщил руководитель проекта «Виртуальная фабрика» Олег Пономарев, инфраструктура агрегатора должна быть создана к 2022 году. «Мы занимаемся разработкой новых форм организации производства. Решение, реализованное в проекте, находится на стыке реального и цифрового мира. По факту нами создается кибер-физическая организация, где реальные производственные мощности (станки), находящиеся в любой точке планеты, интегрированы в сеть с помощью технологии промышленного интернета вещей. Задача «виртуальной фабрики» обеспечить в течение 72 часов оформление заказа из любой точки мира, планирование производства, распределение заданий, контроль исполнения заказа и выдачу комплектующих деталей на дальнейшую сборку в заданной заказчиком географической точке», - пояснил Олег Пономарев.



Предполагается, что к 2026 году компания сможет объединить в единую среду планирования цифровые цепочки производства и поставки не менее 2350 станков ЧПУ, 3D печати, литья под давлением и другие, подключив к нему производства, расположенные не только в России, но и за ее пределами.



Всего с 2016 по 2018 гг. в России 31 проект получил финансирование от Фонда поддержки проектов НТИ. На финансирование Фонда поддержки проектов НТИ от Пермского края было подано 14 заявок. ООО «ВПС» – первая пермская компания, получившая одобрение от Проектного комитета НТИ. «Виртуальные производственные системы» развиваются при поддержке Агентства инвестиционного развития (структурное подразделение регионального министерства экономического развития и инвестиций), на базе которого с 2019 года действует Проектный офис по реализации НТИ в Пермском крае.



Проект пермской компании реализуется в логике рынка «Технет» НТИ и решает технологические барьеры, связанные с направлением «Создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках».



Помимо Пермских компаний уже сегодня свои производственные мощности готовы предоставить предприятия из разных регионов страны – Калининград, Воронеж, Самара, Уфа, Ижевск, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток, Москва. Свою заинтересованность в реализации проекта выразили такие компании и организации, как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, VEB Ventures, ВЭБ Инжиниринг, Предприятия Госкорпораций РОСКОСМОС и РОСТЕХ.



Национальная технологическая инициатива (НТИ) – долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет.



Фонд поддержки проектов НТИ выделяет финансирование следующих инструментов: «Технологический прорыв НТИ», «Экспорт НТИ», «Спин-офф НТИ» и «Инфраструктура НТИ». В зависимости от инструмента поддержки компания может претендовать на финансирование в форме грантов (субсидий) до 155 млн рублей и в форме инвестиций – до 495 млн рублей.



Проектный офис по реализации НТИ в Пермском крае действует на базе Агентства инвестиционного развития с 2019 года. Это направление было определено в качестве одного из приоритетных в развитии цифровой экономики региона на заседании одноименного Координационного совета, который возглавляет глава региона Максим Решетников. Одной из функций направления «Экосистема НТИ в Пермском крае» является содействие в подготовке заявок на привлечение средств на проекты, реализуемые в логике НТИ.



На сегодняшний день Пермский край является одним из девяти регионов Российской Федерации, реализующих «дорожную карту» НТИ. В 2019 году в рамках «дорожной карты» реализации НТИ в Пермском крае на 2019-2021 годы было выявлено и проанализировано на соответствие требованиям НТИ 103 пермских проекта, 70 из них – принято в дальнейшую проработку, после которой 18 проектов были заявлены на поддержку в ключевые Фонды НТИ.



ООО «Виртуальные производственные системы» было создано в начале 2018 года целенаправленно под проект «Виртуальная фабрика». Команда проекта в течение нескольких лет вела разработку концепции, проверяла гипотезы, технологии, вела подготовку к запуску проекта. Сегодня компания сегодня совместно с «Мечел-сервис» и ООО «ПЕГ» создает единую среду закупок материалов для сетевого производства.

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