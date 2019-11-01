В 2020 году максимальный размер декретных выплат в Прикамье увеличится до 322 тысяч рублей

17:00 | 13.11.2019

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска увеличится до 322 190 рублей, сообщает Фонд социального страхования России. Новые меры социальной поддержки начнут действовать с 1 января 2020 года по всей территории страны.



Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет - 27 984 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января 2020 года будет составлять 17 479 рублей, а единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, - 655 рублей.



Помимо этого, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности также будет увеличен до 2301,36 рубля в день. В этом году он составлял 2150,68 рубля.

Отметим, сейчас максимальная сумма пособия по беременности и родам составляет 301 тыс. руб. В 2018 году женщины могли рассчитывать на 282 тыс. руб. Пособие высчитывается по средней заработной плате за последние два года, но оно не может превышать предельную базу.



По данным Пермьстата, с января по июль 2019 года в Пермском каре родилось 15 839 малышей.

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