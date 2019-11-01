Пермь: новости дня
16:49 | 13.11.2019
В Перми благоустроили около 400 муниципальных земельных участков после демонтажа незаконных НТО
Начальник департамента экономики и промышленной политики Александр Кузнецов рассказал, что после демонтажа нестационарных торговых объектов 42 земельных участка приведены в нормативное состояние, 349 земельных участков благоустроены после сноса рекламных конструкций. Благоустройство предполагает восстановление газона или твердого покрытия. Средства на проведение работ по благоустройству предусмотрены городским бюджетом.
В заключение Александр Кузнецов отметил, что благоустройство таких мест носит системный характер, администрации районов формируют перечни мест размещения НТО и рекламных конструкций, нуждающихся в благоустройстве после демонтажа. Затем проводятся работы.
Например, в Дзержинском районе после демонтажа рекламных конструкций восстановили асфальтовое покрытие по шоссе Космонавтов, 44, 65, улице Крисанова, 19, улице Петропавловской, 60, улице Ленина, 87, улице Екатерининской, улице Локомотивной, 2, улице Подлесной, 13, 45, улице Плеханова, 42. Восстановлен асфальт после демонтажа НТО на проспекте Парковый, 36, улице Крисанова, 3, 19, улице Мильчакова, 10, 37, проспекте Парковом, 48, улице Связистов, 11, улице Плеханова, 57, проспекте Парковом, 2б/2 и по другим адресам.
Напомним, администрация Перми продолжает наводить порядок в визуальном облике города, в том числе добиваясь демонтажа незаконных НТО и рекламных конструкций через суд. При этом городские власти идут навстречу легальному бизнесу, который может принять участие в торгах на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и на право размещения НТО. Также предприниматели могут обратиться в администрацию города с предложениями о включении дополнительных мест, как в схему рекламных конструкций, так и в схему НТО.
© «Вечерние ведомости»
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