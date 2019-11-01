В 2019 году Группа «Т Плюс» восстановила более 46 тысяч квадратных метров асфальта в Перми

16:43 | 13.11.2019

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «ПСК» подвели итоги 2019 года по выполнению мероприятий восстановления благоустройства, а также обновлению изоляции теплопроводов. Всего в рамках программы реконструкций и ремонтов тепловых сетей в Перми уложено 46,7 тыс. кв. м асфальта. Таким образом, в местах замены тепломагистралей обновлены покрытие проезжих частей автодорог, тротуаров, технических проездов дворов. Энергетики не только сохранили объемы прошлых лет, но и увеличили площадь заасфальтированных участков на 6 тыс. кв. м по сравнению с 2018 годом.



Также в рамках восстановления благоустройства проведена отсыпка 14,3 тыс. кв. метров городских газонов и установлено 5,5 тыс. погонных метров бордюров. Все эти шаги предприняты для повышения уровня комфорта улично-дорожной сети, а также безопасности движения транспорта и пешеходов.



Для сокращения тепловых потерь и обеспечения стабильного теплоснабжения в Перми, в том числе, в отдаленных районах города, проведена замена более 770 погонных метров изоляции теплопроводов. Изоляционное покрытие восстановлено на теплопроводах различного диаметра: как распределительных, так и магистральных тепловых сетях, по которым тепло поступает в дома горожан.



Подготовка к отопительному сезону 2018-2019 включала масштабную модернизацию тепломагистралей в центре Перми. Перекладки проведены на улицах Луначарского, Глеба Успенского, Тимирязева, Газеты «Звезда», 1-я Красноармейская, Гусарова. Также выполнены замены теплосетей в правобережной части города в микрорайоне Закамск Кировского района. Новые теплосети проложены на улицах Охотников, Панфилова, Закамской, Федосеева, Сокольской, Автозаводской, Торговой.



Всего в 2019 году в Перми по программам ремонта, технического перевооружения и реконструкции заменено порядка 35 км тепловых сетей. На эти цели энергокомпания направила, ориентировочно, 600 млн рублей.

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