Хоккеисты «Молота» обыграли «Торос» из Нефтекамска

12:26 | 13.11.2019

12 ноября в столице Прикамья состоялся хоккейный матч. Пермский клуб «Молот-Прикамье» одержал победу над нефтекамским «Торосом». Счет игры - 4:3.



На первых минутах встречи преимущество было у гостей встречи - они первыми открыли счет. Но хозяева молниеносно переломили ситуацию: Сергей Купцов сравнял счет.



В ходе матча команды поочередно владели инициативой. В итоге в третьем периоде счет стал 2:3. Здесь у пермяков получилась быстрая атака: за 53 секунды до конца периода Сергей Купцов забил третью шайбу. Игра перешла в овертайм. Итоговую победу «Молоту» принес Артем Прохоров.



В итоге пермский хоккейный клуб поднялся в турнирной таблице с 19-го на 16-е место.

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