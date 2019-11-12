В Перми высадили тюльпаны

12:18 | 13.11.2019

На территории Свердловского района высажено более 24 тысяч луковиц тюльпанов. Цветники устроены на Комсомольской площади и на газоне по улице Революции от улицы Сибирской до улицы Горького. Тюльпаны своим цветением будут радовать горожан с мая по июнь.

Тюльпаны начинают высаживать с конца сентября. Осенняя посадка тюльпанов считается предпочтительной, потому что высаженные весной луковицы начинают цвести намного позже, чем высаженные до прихода зимы. Тюльпанам необходим период охлаждения, чтобы в луковицах образовались вещества, необходимые для активного развития растения. Затем с мая по июнь высаженные перед зимой цветы будут радовать горожан яркими красками.



Как сообщили в администрации Свердловского района, в цветники высажены тюльпаны класса «Триумф». Эти тюльпаны имеют довольно высокие стебли (могут достигать 70 см в высоту) и крупные бокаловидные бутоны. Цветоводы отдают предпочтение этому классу тюльпанов чаще всего за разнообразную окраску, которая варьируется от чисто-белой до темно-фиолетовой.



На Комсомольской площади высажены красные «Ред Ровер» и розовые «Джамбо Пинк» сорта тюльпанов.



На газонах по улице Революции будут представлены розовые цветы сорта «Династия», а также тюльпаны с двухцветной окраской – красно-желтые «Денмарк» и красно-белые «Дойч Дизайн».

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