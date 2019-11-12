Пермский коллектив победил в RUSSIAN WORLD MUSIC AWARDS 2019

12:12 | 13.11.2019

Пермский ансамбль «ТриголОс» стал победителем профессиональной премии в области российской этнической музыки RUSSIAN WORLD MUSIC AWARDS 2019 в номинации «Лучший аутентичный проект». Участницы ансамбля – собиратели и исполнительницы песенного фольклора Прикамья. В 2019 году ансамбль выпустил хороводный альбом «КРУГИ» — 35 удивительных песен нашей Пермской земли.



Премия Russian World Music Awards — это единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки. Голосование проводится с участием 12 членов жюри, состоящего из крупнейших специалистов в области народной музыки из 9 стран мира.



Организаторы и учредители RUSSIAN WORLD MUSIC AWARDS поддерживают и мотивируют тех профессиональных музыкантов, чье творчество не вписывается в современный стандарт популярной музыки, а черпает вдохновение в глубинных традициях этнической культуры России.

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