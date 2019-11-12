Пермские спортсмены завоевали три золотых медали чемпионата мира по самбо

12:10 | 13.11.2019

На чемпионате мира по самбо, который прошел в Южной Корее, пермские самбисты завоевали три «золота».



В Южной Корее завершились главные соревнования планеты по самбо. В активе сборной России 20 золотых медалей и 1 общекомандное место. Свой вклад в успех внесли прикамские борцы. Екатерина Оноприенко заняла 1 место в весе до 64 кг. Пермская спортсменка Марина Мохнаткина не оставила шансов соперницам в категории до 68 кг, для нее это седьмой титул лучшей самбистки планеты. Игорь Беглеров стал трехкратным чемпионом мира в весе до 57 кг.

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