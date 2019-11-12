Пермь: новости дня
11:51 | 13.11.2019
С помощью нацпроекта посещаемость библиотеки в Перми выросла в 2,5 раза
Глава Прикамья ознакомился с организацией нового библиотечного пространства и посетил детский и взрослый абонементы, залы для проведения мероприятий, центр краеведческой информации, залы знаний и читальный. Здесь посетителям всех возрастов стала доступна современная библиотека с новейшими технологиями, пополнением книжного фонда, комфортным зонированием и удобным обслуживанием. В залах установлена современная мебель, произведенная в Прикамье. Трансформируемые столы, комбинированные элементы мебели - встроенные в стеллажи кресла, специальные шкафы для периодических изданий оформлены в едином стиле.
По словам сотрудников библиотеки, она сегодня является излюбленным местом жителей Гайвы. В том числе и благодаря тому, что новое культурное учреждение - это центр творческого развития, где проводятся фестивали, лекции, мастер-классы, учебные курсы, встречи с писателями, художниками и музыкантами. До ремонта библиотеку посещали 200 человек в день, сейчас – уже 500. Важно, что доступ к книжному фонду для учеников доступен по единой карте школьника, которая заменяет читательский билет. Таким образом, благодаря преобразованию в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, посещаемость библиотеки увеличилась в 2,5 раза меньше чем за две недели.
Губернатору Максиму Решетникову представили станцию автоматизированной документовыдачи, которая позволяет получить доступ к книгам без помощи библиотекаря. Она пользуется у посетителей большой популярностью.
Глава региона отметил необходимость продолжения работы по открытию модельных библиотек в Прикамье. «Отличная идея и правильный подход со стороны Министерства культуры РФ по тиражированию подобного опыта. Мы на региональном уровне его очень обогатили - это дает импульс для дальнейшего развития этого направления. Сейчас важно двигаться другими масштабами, наращивать темп: будем при необходимости запрашивать федеральные деньги, а также добавлять региональные», - подчеркнул Максим Решетников. В планах открывать по три подобных площадки в год. В целом, аналогичные проекты могут быть развернуты еще на 30 площадках. Всего только в рамках нацпроекта до конца 2024 года их откроется 10, остальные могут быть открыты за краевой счет.
Сегодня в библиотеке выстроена системная работа по доступу к книжному пространству. По запросу посетителей библиотека покупает книгу на электронном сервисе (ЛитРес), после чего она автоматически становится доступной для остальных читателей. По словам губернатора, эту практику необходимо масштабировать на весь край. В связи с этим Максим Решетников поручил министру культуры Пермского края Вячеславу Торчинскому урегулировать вопрос доступности покупаемых книг и в других библиотеках региона. Также глава региона поручил министерству культуры Прикамья создать бигдаты (большие данные) по городу и краю, направленные на изучение читательских предпочтений. Эту информацию можно будет использовать при закупках новых книг и публицистики, чтобы на полках библиотеки появлялось именно то, что ищут жители региона.
Кроме того, в ходе ремонта в библиотеке появились комфортные зоны для работы, отдыха и общения, подключен высокоскоростной интернет и обеспечен доступ к информационным ресурсам ведущих учреждений культуры страны. На сегодняшний день пользователи библиотеки могут пользоваться совершенно новыми сервисами: компьютерным моделированием и распечаткой на 3D-принтере, а также очками дополненной реальности, не только позволяющими с головой погрузиться в VR-игры или в просмотр 3D-фильмов, но и способными оказать большую помощь в самообразовании, получении дополнительных образовательных компетенций.
Напомним, в 2020 году в регионе появятся еще три модельные библиотеки, финансирование в рамках национального проекта уже определено. Библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова в Перми, Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в Красновишерске получат по 5 миллионов рублей, Лысьвенская центральная библиотека – 10 миллионов рублей.
© «Вечерние ведомости»
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