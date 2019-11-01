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18:30 | 12.11.2019

Пермяки завоевали 108 медалей всероссийских соревнований по подводному спорту

В Саранске (Республика Мордовия) завершились всероссийские соревнования по подводному спорту (плавание в классических ластах, дайвинг). Состязания проводились среди юниоров и юниорок 14-17 лет, юношей и девушек 12-13 лет. В составе сборной Прикамья в соревнованиях приняли участие 14 воспитанников спортивной школы водных видов спорта Перми.

Лучшей из пермских спортсменов стала Анна Ведерникова. Она завоевала три золотых медали в дисциплинах: «дайвинг-торпеда-100 м», «дайвинг-комбинированное плавание-100 м», «дайвинг-полоса препятствий-соло-100 м».

В дисциплине «дайвинг-октопус» и эстафетах команда пермской школы выиграла дополнительно 4 золотых и 4 серебряных медали.

Всего воспитанники пермской спортивной школы водных видов спорта привезли с всероссийских соревнований 108 медалей: 14 золотых, 85 серебряных и 9 бронзовых.

© «Вечерние ведомости»

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