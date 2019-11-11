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17:22 | 12.11.2019

Благодаря нацпроекту на стадионе Прикамья появилась первая специальная дорожка для скандинавской ходьбы

12 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с ходом реконструкции стадиона «Гайва». Работы ведутся с привлечением средств нацпроекта «Демография», утвержденного президентом Владимиром Путиным.

На стадионе уже появилось новое футбольное поле с беговыми дорожками и дорожками для катания на роликах и велосипедах, установлены кресла на трибунах. Также ведется капитальный ремонт административного здания и корпуса рядом (дома фигуристов, который был дополнительно включен в план реконструкции). Здесь уже работы близятся к завершению: на 80% готова внутренняя отделка, готовность инженерных сетей 95%. По плану работы на стадионе «Гайва» должны быть завершены к концу этого года.

Как рассказал губернатору директор школы олимпийского резерва «Темп» Александр Емельянов, сейчас на поле уже проходят занятия для ребят, а зимой футбольное поле сменит каток. «Для сохранности нового поля, лед будет заливаться на снежную «подушку». Этот лед станет самым большим в Перми: здесь будет организовано 2 хоккейные площадки с безопасными воротами и каток для свободного катания, мы ожидаем, что с нашим новым освещением и всей инфраструктурой посещаемость увеличится», - отметил Александр Емельянов. Напомним, по итогам прошлого зимнего сезона средняя посещаемость ледового катка на стадионе «Гайва» составляла 1200 человек в сутки. Это самый посещаемый лед краевой столицы после стадиона «Юность».

Также губернатор осмотрел помещений для занятий легкой и тяжелой атлетикой, раздевалки для спортсменов, технические помещения. После ремонта здесь можно принимать соревнования окружного и федерального уровня – все укомплектовано современным оборудованием, выполнено грамотное зонирование.

Глава региона отметил высокий уровень реализации такого важного для развития спортивной инфраструктуры объекта. «Мы, конечно, хотим строить крупные спортивные объекты, но важно приводить в порядок действующие. Опыт реконструкции стадиона показал, что такие работы можно делать за относительно небольшие деньги: весь проект обойдется в 150 млн рублей. Из низ 30 – средства нацпроекта, остальное край и город в равных долях. И все здесь теперь выглядит по-другому: поле, беговые дорожки, скандинавская ходьба, трибуны, подтрибунные помещения, раздевалки, - подчеркнул губернатор. – Сейчас нам необходимо сделать так, чтобы каждый житель края увидел, что рядом идут такие изменения. Нацпроекты это действительно такой импульс, который набирает силу. Я рад, что за первый год их реализации, нам удалось получить первые результаты во многих направлениях».

Мастер спорта мирового класса по легкой атлетики, призер чемпионата России, чемпионка Европы и России, руководитель клуба скандинавской ходьбы «ХодиГайва» Евгения Субботина отметила, что это грандиозный объект не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей. «Вокруг чаши стадиона появилась специализированная дорожка для занятий скандинавской ходьбой и бега, чтобы любители не мешали регулярным тренировкам. Это уникальная дорожка, за 20 лет своих профессиональных занятий, я подобной дорожки не видела. Здесь организована отличная ворк-аут площадка – очень много возможностей для любителей физической культуры и спорта, - поделилась впечатлениями спортсменка. – Стадион всегда воспринимался как объект для профессиональных спортсменов. Здорово, что его так приблизили к любительскому спорту».

По итогам осмотра стадиона Максим Решетников дал поручение зампреду краевого правительства Антону Клепикову и главе Перми Дмитрию Самойлову использовать наработанные при реконструкции стадиона «Гайва» технологии и подходы при ремонтах других стадионов. Напомним, ожидается ремонт и реконструкция нескольких стадионов, например, только в краевой столице это «Юность» и «Авангард».

Отметим, стадион «Гайва» построен в 80-х годах, находится в оперативном управлении спортивной школы «Темп». В школе работают отделения дзюдо, спортивной борьбы, легкой атлетики, пулевой стрельбы, кикбоксинга, тяжелой атлетики, парусного спорта, спортивной акробатики и аэробики.

© «Вечерние ведомости»

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