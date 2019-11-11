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17:15 | 12.11.2019

Министр просвещения РФ Ольга Васильева отметила участие Пермского края в проекте «Урок цифры»

В рамках конференции «Урок цифры для учителей России» министр просвещения РФ Ольга Васильева вручила региональной команде Пермского края грамоту за успешную реализацию всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в 2018/2019 учебном году. Прикамье победило в номинации «Поддержка региона» за вклад в развитие проекта на территории края. В состав делегации вошли представители министерства образования Пермского края и школ Перми, Пермского и Верещагинского районов.

«Урок цифры» – всероссийская образовательная акция, в рамках которой школьники с 1 по 11 класс знакомятся с основами программирования и погружаются в увлекательный мир цифровых технологий. Участие в «Уроке цифры» позволяет каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Для учителей акция – возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий.

Пермский край участвует в проекте «Урок цифры» с декабря 2018 года, тогда в акции приняло участие порядка 102 тысяч школьников. В феврале 2019 года в детском технопарке «Кванториум Фотоника» прошел открытый урок с участием губернатора Пермского края, где ученикам старших классов школы №61 и гимназии № 33 пермские ИТ-компании рассказали про искусственный интеллект и машинное обучение.

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, «Урок цифры» может стать для детей отправной точкой в выборе профессии. «Прекрасно, что есть проект, который дает детям возможность уже сейчас узнать больше о цифровом мире и познакомиться с профессиями будущего. В нашем крае широко представлена ИТ-отрасль, лидеры в ряде сегментов базируются в нашем регионе, поэтому важно показать ребятам, что можно найти достойную работу здесь и реализовать себя», – говорит Раиса Кассина.

Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, сейчас регион находится в десятке лучших по развитию цифровых технологий, а пермские ИТ-компании края нуждаются в квалифицированных кадрах. Для объединения усилий по подготовке специалистов на площадке Сетевого ИТ-университета работают ИТ-компании, органы власти и образовательные учреждения. Параллельно принято решение вовлекать школьников и студентов в олимпиадное ИТ-движение, программирование, участие в хакатонах и курсах «Яндекс.Лицея».

«Сетевой ИТ-университет – один из эффективных инструментов для студентов и специалистов по выстраиванию траектории своего развития и карьеры в сфере информационных технологий. Он предоставляет открытые доступные образовательные программы по актуальным на сегодняшний день темам. ИТ-уроки Сетевого университета — это уникальная возможность и для педагогов, и для ребят попробовать приобрести ИТ-навыки, опыт работы с большими данными и навыки программирования, которые необходимы во многих компаниях», — отметила руководитель Сетевого ИТ-университета Полина Суханова.

В рамках Сетевого ИТ университета сейчас реализуется 48 образовательных программ для людей разных возрастов. В «Школе ИТ-решений» участвуют 100 ребят - это 20 команд учеников 8 и 9 классов из Перми и Пермского района, которые работают над проектами, которые позволят им попробовать стать разработчиками мобильных приложений.

В ноябре в Перми стартует уже седьмая демо-школа по ИТ-специализации. Школа ориентирована на тех, кто знаком с программированием и хочет узнать о современных инструментах и увеличить скорость работы. Делиться знаниями будут преподаватели ПГНИУ, ПНИПУ и пермского филиала НИУ «ВШЭ» и пермских IT-компаний: ENAZA, «СЕУСЛАБ» и Smart Analitics.

Благодаря демошколам IT-компании могут быстро подготовить для себя специалистов, обучив тем навыкам, которым не учат в вузах, но которые нужны компаниям. Также короткий 24-часовой формат комфортен тем, что каждый специалист может пройти обучение, углубиться в определенную IT-тематику, попробовать себя в ней и получить приглашение на стажировку. Так, в октябре компания Simpl пригласила на стажировку четыре человека по окончании курса Сетевого ИТ-университета «Методология и технология разработки приложений по обработке данных». Еще пять человек получили приглашение на стажировку по окончании курсов по языку программирования 1С (создание компьютерных программ).

© «Вечерние ведомости»

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