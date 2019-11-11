Пермь: новости дня
15:36 | 12.11.2019
В столице Прикамья началось строительство нового корпуса гимназии для 1050 учеников
Уникальность проекта заключается в этажности здания – из-за небольшого земельного участка было принято решение построить школу в 4 этажа, это позволит вместить большее число учеников при обеспечении стандартов – 12 «учебных» кв. м на каждого ученика. Как пояснил генеральный директор «Краснокамского ЖБК» Константин Меновщиков, сейчас на площадке уже завершен демонтаж старого корпуса, вырыт котлован, забито чуть больше половины свай, ведется монтаж фундамента и начата установка колонн. «Идем с опережением графика: почти на месяц раньше начали возводить корпус. Планируем завершить строительство в начале 2021 года», - отметил строитель.
Глава региона Максим Решетников отметил, что проект школы учитывает все требования, предъявляемые к современным учреждениям образования: наличие современных помещений для организации питания, техническое оснащение библиотек, компьютерных классов, спортзалы, а также доступность для маломобильных групп граждан.
По словам директора гимназии Татьяны Новиковой, прежний корпус мог вместить 800 учеников, сейчас же здесь смогут получать знания 1050 ребят, учиться они будут только в первую смену. Также, отметила директор, важным моментом для удобства школьников является сохранение входа в здание в том же самом месте.
Площадь нового четырехэтажного корпуса гимназии составит 19 тысяч кв. м. В нем разместятся 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал со сценой, 2 спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, а также комплекс помещений для организации питания учеников и сотрудников. На лестничных пролетах будет установлено витражное остекление. Для маломобильных групп граждан в здании будет установлено 2 лифта, на входах запроектированы 4 вертикальные платформы и 1 - в актовом зале.
Помимо учебного корпуса будет благоустроена и территория вокруг него. Не территории гимназии будет размещено мини-футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, для сдачи норм ГТО, подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки и озеленение.
Срок строительства 18 месяцев (1,5 года), сумма контракта по итогам закупочных процедур составила более 581 млн рублей. При этом три четверти средств будет направлено из краевого бюджета, одна четверть – из городского.
По итогам осмотра строительной площадки губернатор Максим Решетников поручил главе города Дмитрию Самойлову заранее продумать вопрос с транспортной доступностью школы, безопасного пути школьников от остановок общественного транспорта и систему освещения около школы.
На строительство детских садов и школ в Пермском крае в 2019–2021 годах планируется выделить порядка 9,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета, в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом России Владимиром Путиным. Новые объекты образования смогут принять более 19 тыс. ребят.
© «Вечерние ведомости»
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