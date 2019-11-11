Завершился прием заявок на конкурс по отбору инвестора для развития площадки ДК «Телта»

12:38 | 12.11.2019

Агентство инвестиционного развития Пермского края завершило прием заявок на конкурс по поиску инвестора для развития площадки под бывшим ДК «Телта» по адресу: ул. Окулова, 14.



На конкурс поступила одна заявка от ООО «Аквавита» из г. Ижевск Удмуртской республики. Заявка допущена к участию в отборе инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения. В рамках проекта предполагается строительство гостиничного комплекса с номерным фондом в количестве 130 номеров, категории 4* под брендом международного оператора. Дополнительные объекты инфраструктуры включают парковочное пространство на 90 машиномест и конференц-залы общей площадью 530 кв. м. Дата ввода гостиничного комплекса в эксплуатацию – не позднее 1 квартала 2023 г. Размер заявленных инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей.



Инвестпроект ООО «Аквавита» по строительству гостиничного комплекса планируется вынести на обсуждения экспертной группы для присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект».



Напомним, в октябре подведены итоги конкурса на управление четырехзвездочным гостиничным комплексом международного уровня, который будет создан в результате реконструкции здания на ул. Окулова, 4, в Перми. Соответствующей требованиям документации признана заявка ООО «Азимут Хотелс Компани». Также в рамках V Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) подписано соглашение между представителями всемирной гостиничной сети Radisson Hotel Group и компании «Проспект Групп». Согласно документу в центре Перми появится первый пятизвездочный отель - под брендом Radisson.



ООО «Аквавита» является дочерней компанией ООО «Кунгурская нефтяная компания», которая, в свою очередь, учреждена ООО «УДС-Групп» бенефициара Алексея Аркадьевича Чулкина. Компании, принадлежащие А.А. Чулкину, объединены под брендом UDS group.



Холдинг UDS group создан в 2006 году и на данный момент развивает 11 направлений деятельности в 4 регионах России: девелопмент и строительство, добыча и трейдинг нефти, производство бетона и добыча нерудных материалов, управление жилым и нежилым фондом, водохозяйственное строительство, арендный и ресторанный бизнес. В компаниях холдинга работают более 1100 сотрудников. Многопрофильный холдинг UDS group – один из ведущих представителей бизнеса Удмуртии.

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