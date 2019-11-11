Пермь: новости дня
11:58 | 12.11.2019
Ночью на улицах Перми работало 195 единиц техники и 242 дорожных рабочих
Этой ночью в Перми был зафиксирован очередной переход через ноль – плюсовая температура сменилась минусовой. Такая погода – дождь со снегом, переходы через ноль, заморозки по утрам – прогнозируется до конца недели. Подрядные организации работают в усиленном режиме. В ночь 12 ноября для обработки проезжей части и тротуаров было выведено 195 единиц техники, в ручной обработке было задействовано 242 дорожных рабочих. В течение дня тотальная обработка тротуаров продолжится – на улицах будет работать 306 человек. Особое внимание уделяется участкам, которые затруднительно обработать механическим путем. Пересменки для рабочих отменены, по поручению главы Перми Дмитрия Самойлова главы районов продолжают контролировать работу подрядчиков непосредственно на местах.
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, за прошедшую ночь подрядные организации использовали 858 тонн противогололедных смесей. В Ленинском, части Дзержинского и Свердловского районов города наряду с привычными противогололедными материалами используется современный реагент «Бионорд», в остальных районах применяется реагент «Галит» и песко-соляная смесь.
Хозяйствующим субъектам и управляющим организациям также поставлена задача проводить обработку своих территорий. Так, по данным управляющих организаций, 11 ноября в уборке дворов было задействовано 3343 дворника, обработано 5072 придомовые территории. С 05:30 утра 12 ноября специалисты городского департамента ЖКХ и административно-технической инспекции начали контрольные обходы дворов, чтобы проверить, как отработали УК и ТСЖ. В адрес нерадивых управляющих организаций выписываются уведомления и протоколы об устранении нарушений. Затем проводится повторная проверка, насколько качественно устранены нарушения. Если этого не происходит – выписываются протоколы об административном правонарушении, назначаются штрафы. Во время рейдов в первую очередь проверяют адреса, по которым поступали жалобы жителей, а также где были зафиксированы случаи травматизма.
Во время неблагоприятных погодных условий жителям города рекомендуют быть аккуратными на улицах. Автомобилистам – быть более внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а пешеходам одеваться по погоде, носить подходящую обувь.
© «Вечерние ведомости»
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