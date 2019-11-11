Устранение последствий «ледяного дождя» второй раз за год будут обсуждать на пленарном заседании городской Думы

11:42 | 12.11.2019

В ночь с 10 на 11 ноября на территории города Перми прошел ледяной дождь, в результате которого дороги покрылись ледяной коркой. На Совете Думы депутаты попросили заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Анатолия Дашкевича представить отчет о принятых мерах.



По словам Анатолия Дашкевича, в настоящее время главы районов контролируют обработку и очистку тротуаров на местах, все подрядчики переведены на усиленный режим обработки дорог и тротуаров, увеличено количество дворников, отменены пересменки. Особое внимание уделяется подходам к социальным объектам. Также районные администрации должны проработать вопрос по обработке прилегающих территорий противогололедными материалами.



Депутаты приняли решение вынести этот вопрос на ноябрьское пленарное заседание Пермской городской Думы.



Напомним, аналогичная ситуация произошла в марте 2019 года. Депутаты потребовали решить вопрос системно, для минимизации подобных проблем в дальнейшем. Анатолий Дашкевич заверил депутатов, что для исключения в будущем подобных ситуаций решено применять новые противогололедные материалы, планируется увеличение штрафных санкций к подрядчикам по фактам ненормативного содержания тротуаров, перед началом зимы будет проведена проверка запасов реагентов у управляющих компаний и ТСЖ. Пермская городская Дума приняла на пленарном заседании решение направить дополнительное финансирование в 2019 году в размере 9,7 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных проездов и дорог третьей категорий. В 2020 году планируется увеличение финансирования на 33,7 млн рублей, а в 2021 почти на 42 млн на содержание и ремонт автомобильных дорог.

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