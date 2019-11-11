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11:35 | 12.11.2019

Пермский фестиваль «САДЫ НАД КАМОЙ» стал лучшим событием года X Национальной премии по ландшафтной архитектуре

Подведены итоги X Национальной премии по ландшафтной архитектуре. В этом году премия присуждена по 20 номинациям, среди которых реализованные общественные пространства и их проекты, объекты ландшафтной архитектуры социального назначения, комплексного благоустройства жилой среды и городской территории, градостроительные решения и концепции, восстановление памятников садово-паркового искусства, проекты экологического и инженерного дизайна и другие. Кроме этого, в рамках премии выбраны лучшие педагоги, ландшафтный архитектор и компания.

Пермский проект «САДЫ НАД КАМОЙ» стал лучшим событием года. «САДЫ НАД КАМОЙ» - первый ежегодный фестиваль ландшафтного искусства в Перми, направленный на формирование современной и комфортной городской среды и частных садов. Прошел на эспланаде в июле этого года.

X Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре — высшая российская награда для тех, кто работает в области садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения. Получить премию могут как россияне, так и иностранные коллеги, выполнившие свои работы на территории России. Премия учреждена Ассоциацией ландшафтных архитекторов России, совместно с Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов.

© «Вечерние ведомости»

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