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18:31 | 11.11.2019

Пермяки могут увидеть выставку архивных фотографий «Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в черно-белом цвете»

Это первая международная виртуальная выставка, созданная пермскими и немецкими архивистами. Презентация прошла на площадке администрации Перми с участием представителей городского архива, студентов. Архивисты из города-побратима Перми Дуйсбурга в рамках презентации вышли на связь в режиме онлайн.

7 ноября 2019 года исполнилось 90 лет со дня пуска первого трамвая в городе Перми. В рамках юбилея архив Перми совместно с архивом города-побратима Дуйсбурга подготовили и презентовали международную электронную выставку «Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в черно-белом цвете».

В своем вступительном слове руководитель аппарата администрации Перми Елена Анисимова подчеркнула, что это уникальная выставка, которая родилась в сотрудничестве с архивистами из города-побратима Перми Дуйсбурга. По ее словам, дружба двух городов длится уже 11 лет, это взаимодействие в различных сферах: спорт, культура и другие.

- Благодаря активной работе архива с фондообразователями за последние несколько лет нам были переданы в дар фотодокументы, отражающие историю пермского трамвая, имеющие значительный научный интерес. Рад, что в работу по подготовке выставки включились наши немецкие коллеги из Дуйсбурга. Авторами идеи выставки стали сотрудники архива Перми Ольга Мельчакова и Мария Реймерс. Экспозиция раскрывает историю трамвая в контексте мировой истории, показывает вклад пермяков и жителей Дуйсбурга в развитие транспортной сферы, отражает позитивные изменения в развитии трамвайного сообщения двух городов, - рассказал директор МБУ «Архив города Перми» Виктор Новокрещенных.

Он добавил, что вся выставка подготовлена на двух языках, были написаны статьи по истории трамвая Перми на русском и немецком.

Архивисты из Дуйсбурга вышли на связь по интернету и поблагодарили сотрудников городского архива за сотрудничество, а также выразили надежду на реализацию новых проектов в будущем. В сеансе видеосвязи приняли участие директор архива Дуйсбурга Андреас Пильгер, сотрудники архива Лиза Хампель и Михаэль Кантер, представитель администрации Дуйсбурга Хайке Маус.

Экспозиция размещена на сайте архива Перми https://www.permarchive.ru/. Как рассказал начальник отдела архивных технологий и научного использования документов архива Перми Антон Пономарев, увидеть выставку может любой желающий по ссылке: http://www.permarchive.ru/tram/. В выставке представлены архивные фотодокументы двух архивов, всего используются 77 архивных фотодокументов, есть аннотации.

Проект выставки был согласован и подготовлен к показу в рамках сотрудничества и сеансов видеосвязи архивов двух городов. Как сообщили в городском архиве, постоянное общение по видеосвязи стало доброй традицией. Это помогло утвердить рабочий эскиз проекта электронной выставки «Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в черно-белом цвете». Также были решены вопросы по переводу статей к экспозиции и написанию статьи об отношениях архивов городов-побратимов.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 237-12-12, 235-27-88.

© «Вечерние ведомости»

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18:31 | 11.11.2019
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