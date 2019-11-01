В Перми застройщик вместе с жилым комплексом построит детский сад

18:19 | 11.11.2019

Правительство Пермского края, администрация Перми и ООО «Стройконтракт-Партнер» подписали соглашение о безвозмездном возведении и передаче в муниципальную собственность детского сада, строительстве улично-дорожной сети и благоустройстве территории в Дзержинском районе.



Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, это уже пятое подобное соглашение, заключенное с застройщиками. Документом предусмотрено строительство за счет средств застройщика и передача в муниципальную собственность встроенных помещений для размещения детского сада, вместимостью не менее 100 мест в 1 смену. Новый социальный объект появится в рамках строительства жилого комплекса переменной этажности от 5 до 17 этажей со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах на территории, ограниченной улицами Барамзиной, Учительской, Детской и Гремячинской. Площадь жилого комплекса составит 85 848 кв. м, в том числе жилая площадь – 66 340 кв. м.



По условиям соглашения застройщик также должен построить и передать на баланс города улично-дорожную сеть на части улицы Герцена, примыкающей к территории жилого комплекса, произвести благоустройство территории. Площадь земельных участков, предназначенных для благоустройства, составляет 3 462 кв. м. Кроме того, ООО «Стройконтракт-Партнер» передаст в собственность Пермского края земельный участок, ориентировочной площадью 2 606 кв. м для дальнейшего строительства улично-дорожной сети на улице Строителей.



Соглашением установлено, что ввести детский сад в эксплуатацию, построить улично-дорожную сеть и благоустроить территорию застройщик должен не позднее даты ввода в эксплуатацию последнего многоквартирного дома, входящего в состав жилого комплекса.



– Строительство новых жилых домов почти всегда предполагает возведение рядом объектов социальной инфраструктуры. Только в этом случае можно создать комфортную городскую среду и обеспечить должный уровень благоустройства. Сегодня застройщики готовы взять на себя часть обязательств по строительству социальных объектов. Более того, первые детские сады, построенные в рамках соглашения с застройщиками, уже введены в эксплуатацию и принимают детей. Благодаря новому соглашению с ООО «Стройконтракт-Партнер» в Дзержинском районе Перми станет на один социальный объект больше, – прокомментировал Дмитрий Самойлов, глава города Перми.



В администрации Перми отмечают, что это уже пятое за последние 2 года соглашение с застройщиками о безвозмездной передаче социальных объектов в муниципальную собственность. Подобные соглашения были заключены со строительной компанией «СМУ №3 Сатурн-Р», группой компаний «КОРТРОС», ООО «Орсо групп», АО «ПЗСП». Норма об обеспечении объектами социальной инфраструктуры за счет средств застройщика при строительстве новых жилых домов законодательно закреплена в Правилах землепользования и застройки Перми. Проект изменений широко обсуждался с представителями строительного сообщества и депутатского корпуса. Разработан порядок заключения соглашений о сотрудничестве между застройщиком и муниципалитетом. Обсуждение и принятие решения по порядку заключения соглашений состоится в рамках пленарного заседания Пермской городской Думы в ноябре.

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