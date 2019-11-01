Движение по четной стороне улицы Героев Хасана в Перми открыто раньше поставленного срока

18:15 | 11.11.2019

Подрядчик завершил замену коммуникаций на участке от улицы Василия Васильева до Бродовского тракта по четной стороне улицы раньше поставленного срока и перешел на нечетную сторону. Работы вдоль ТЦ «Шоколад» продолжаются в прежнем режиме.



В сентябре началась реконструкция последнего участка улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева. Ремонт ведется сразу на двух участках – от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева и вдоль ТЦ «Шоколад», чтобы сократить время производства работ и минимизировать неудобства для водителей.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», ранее отмечалось, что работы на этом участке должны завершиться 15 ноября, сейчас по четной стороне улицы на участке от Бродовского тракта до улицы Васильева выполнено строительство ливневой, хозяйственной и кабельной канализации. Также частично выполнены работы по устройству дорожного покрытия. Подрядчик перешел на нечетную сторону улицы, где также будет вести работы по переустройству газопровода, тепловых сетей, ливневой канализации и дорожной одежды. Водителям доступны 2 полосы для движения по четной стороне улицы.



На участке от улицы Хлебозаводской до въезда в ТЦ «Шоколад» продолжается переустройство трубопровода хозяйственной канализации.



В связи с ограничением движения транспорта всем дорожным службам была дана команда предпринять все необходимые меры для минимизации транспортных заторов во время строительных работ. Также были установлены дополнительные знаки и ограждения, организован мониторинг ситуации с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением.



В ходе реконструкции на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской будет организовано 6 полос движения, по 3 в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Кроме того, в ходе строительства будет применено новое для Перми технологическое решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Соответственно, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые. Строительство этого участка – завершающий этап глобальной реконструкции «ворот города». Работы будут вестись поэтапно и полностью закончатся в 2021 году.

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