Пермяков приглашают на семинар по управлению многоквартирными домами

16:56 | 11.11.2019

ТОС «Стахановский» и «Школа грамотного потребителя» проведут семинар по вопросам управления многоквартирными домами. Мероприятие пройдет 12 ноября в Индустриальном районе и будет интересно жителям, председателям и членам советов многоквартирных домов.



Лектором выступит федеральный эксперт, региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Бурдин. Тема семинара – «Управление многоквартирным домом. Собственник как заказчик жилищно-коммунальных услуг». Мероприятие может быть интересно и тем, кто только учится управлять домом, и тем, кто уже владеет навыками управления, а также жителям, которые являются собственниками жилья, оплачивают жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, хотят получать качественные услуги.



Семинар состоится в общественном центре «Стахановец» (улица Стахановская, 18) 12 ноября. Начало в 18.30. Участие бесплатное. Приглашаются все желающие.

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