Максим Решетников и Владислав Третьяк обсудили строительство спортивного комплекса на 10 тысяч мест

16:52 | 11.11.2019

Состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с президентом Федерации хоккея России, трехкратным олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком, в ходе которой они обсудили строительство в Перми нового спортивно-концертного комплекса на 10 тысяч мест.



По словам главы региона, необходимость строительства такого комплекса очевидна в связи с общим спросом на посещение культурно-массовых мероприятий. Правительством региона в рамках развития «Товарного двора» было принято решение о строительстве спортивно-концертного комплекса на 10 тысяч мест, где можно будет проводить не только хоккейные матчи, но и баскетбольные, а также крупные концерты. Строительство арены планируется завершить к 2023 году, когда столица Прикамья будет праздновать свое 300-летие.



На данный момент ведется разработка концепции нового универсального комплекса. «В ноябре вносим его в адресную инвестиционную программу, после чего приступаем к проектированию объекта», - отметил Максим Решетников.



Владислав Третьяк поддержал строительство нового дворца спорта и отметил, что появление такой арены позволит столице Прикамья претендовать на проведение самых крупных всероссийских и международных турниров.



Кроме того, в присутствии главы Федерации хоккея РФ сегодня была подписана программа развития хоккея в Пермском крае на 2020-2024 годы. Подписи под документом поставили министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов и президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов. В рамках программы планируется привлечение в регион масштабных спортивных событий, количество занимающихся этим видом спорта планируется увеличить до 12 тыс. человек. Также планируется, что в ходе реализации программы в крае заработает 87 крытых и открытых ледовых площадок, отвечающих всем стандартам.



Важным аспектом в реализации этой программы является квалифицированные тренеры. В их подготовке будет помогать Федерация хоккея России. Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня подписали Владислав Третьяк и Алексей Чикунов.



«Мы хотим, чтобы в каждом регионе развивался хоккей. В этом и состоит задача Федерации хоккея РФ. В Прикамье любят хоккей, Федерацией хоккея Пермского края ведется большая работа. Мы надеемся, что здесь появятся новые стадионы, куда будут ходить будущие звезды хоккея. Поэтому Федерация хоккея РФ подписала Соглашение о сотрудничестве, по обмену опытом в воспитании молодых игроков», - отметил президент Федерации хоккея России.



Отметим, уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой составляет 57%. Это выше, чем в среднем по России (50%). Так, в этом году появились две новые арены - в Губахе и Березниках. На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимается более 36% жителей Пермского края. В рамках нацпроекта «Демография» планируется довести этот показатель до 55%.

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