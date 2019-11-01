Энергетики «Т Плюс» выставили самую большую команду на «Теплый забег» в Перми

16:14 | 11.11.2019

10 ноября прошел самый массовый благотворительный забег в Пермском крае – «Теплый забег-2019». Генеральным спонсором традиционно стал Пермский филиал «Т Плюс». Энергетики третий год поддерживают фонд «Дедморозим», помогая организовать мероприятие, а также выставляя на забег самую большую корпоративную команду.



В прошедшие выходные более 100 энергетиков вышли на дистанции протяженностью 600 м, 2,5, 5 и 10 км. Общее количество участников «Теплого забега» этого года превысило 1900 человек – на 400 бегунов больше, чем в прошлом году. Старт самой первой дистанции – детскому забегу на 600 метров – дал директор Пермского филиала «Т Плюс» Антон Трифонов.



«Участие в социальных акциях для нашей компании – хорошая добрая традиция. Это относится и к спортивным мероприятиям, таким, как «Теплый забег», и к другим инициативам фонда «Дедморозим». Мы стараемся обеспечить максимальное вовлечение сотрудников в таких начинаниях, потому что это лучший способ оказаться сопричастным к осуществлению настоящих чудес. Для нас важно согревать не только теплом, но и добрыми делами», – отметил Антон Трифонов.



Каждый участник забега получил приятные подарки – брендированные варежки и шарфы. Теплые вязаные аксессуары позволяли согреться между разминкой и дистанциями и стали символом участия в акции для всех собравшихся.



Еще один серьезный результат прошедшего спортивного мероприятия – благотворительные взносы. Участники «Теплого забега-2019» собрали в 1,5 раза больше денежных средств, чем в 2018 году. Эти деньги пойдут на помощь подопечным фонда «Дедморозим» по проекту «Больше жизни».



«Выходя на старт, мы скорее стремимся не к новым спортивным результатам, а поддерживаем тех, кто нуждается в нашей помощи. Такие инициативы объединяют коллектив во имя большого и доброго дела. Таким образом, энергетики Прикамья несут в дома не только тепло и свет, но и доброту», – отметил Андрей Низовцев, заместитель директора Пермского филиала «Т Плюс» по персоналу и административным вопросам.

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