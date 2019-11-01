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15:10 | 11.11.2019

Расселение аварийного жилья в Прикамье создает спрос на современные технологии в строительстве

В ходе рабочей поездки губернатор Пермского края Максим Решетников посетил два крупных предприятия строительной отрасли – АО «ПЗСП» и «Краснокамский завод ЖБК». Оба предприятия презентовали новые технологии в производстве строительных панелей для многоэтажных домов.

На ПЗСП губернатору представили новую производственную площадку. С 2020 года предприятие планирует выпускать панели на немецкой линии Weckenmann. По словам генерального директора АО «ПЗСП» Алексея Демкина, новое оборудование позволит изготавливать строительные конструкции самой разной формы и создавать уникальные непохожие друг на друга дома, изменять форму и расположение оконных проемов, использовать разнообразные материалы в отделке наружных стен.

«Это совершенно иная технология. Запуская ее, мы повысим энергоэффективность зданий: они станут более теплыми, стены будут более ровными. То есть ряда операций при строительных и отделочных работах сможем избежать», – рассказал он. Мощность новой линии составит 150 тыс. кв. м жилья в год при работе в две смены. С этой технологией компания готова участвовать и в программе по расселению ветхого и аварийного жилья.

Уже в этом месяце начнется поставка нового оборудования, на декабрь намечен монтаж, а в марте 2020 года ПЗСП планирует произвести пусконаладку и осуществить пробные запуски новой линии. Первым объектом, на котором ПЗСП применит изготовленные на новой линии изделия, станет детский сад в Свердловском районе. На базе этого детского сада будут отработаны современные типовые решения для строительства социальных объектов. По словам Алексея Демкина, после «обкатки» технологии строительство объекта будет занимать порядка 6 месяцев.

На «Краснокамском заводе ЖБК» губернатор пообщался с сотрудниками предприятия, осмотрел презентационные макеты каркасов домов, а также посетил площадку производства финских панелей. Новую для края технологию предприятие запустило с прошлого года. Сейчас с применением финских панелей завершается строительство дома «Маяк» и возводится жилой комплекс «Сага» в Перми. Кроме того, компания строит школы, детские сады. Одним из таких примеров является детские сады в микрорайоне «Ива» и ЖК «Гулливер», школы на 1,1 тыс. мест в Лысьве и на более чем 1 тыс. мест в Перми в микрорайоне Гайва.

«Если сравнивать с панельными технологиями прошлых лет, то общего очень мало, может быть, только название и использование бетона. Технология пришла к нам из стран северной Европы: Скандинавия, Северная Германия. Используется бетон и эффективный базальтовый утеплитель при строительстве малоэтажных и многоэтажных домов высокого качества. Преимуществом перед монолитным домостроением является скорость возведения, качество стен, отсутствие трещин, промерзаний», – рассказал директор «Краснокамского завода ЖБК» Константин Меновщиков.

По итогам визита на предприятия Максим Решетников отметил, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», программы по расселению аварийных домов, в строительной отрасли Пермского края появляется спрос на новые технологии. «Я рассчитываю, что сегодня мы своим спросом при реализации программы по аварийке подстегнем предприятия модернизироваться, создадим новые рабочие места, и люди получат, с одной стороны, новое жилье, а с другой стороны мы получим новую промышленность. То, что сейчас есть, немного устарело. На «Краснокамском заводе ЖБК» коллеги чуть раньше начали, предугадали рынок. Сейчас активно работают еще и по нашим заказам – строят школы, дома культуры», – подчеркнул губернатор. Сегодня Пермский край занимает третье место в стране по объему аварийного жилого фонда. Ранее в бюджетном послании Законодательному собранию Пермского края глава Прикамья отмечал, что на ликвидацию аварийного жилья в период 2019 по 2021 годы будет направлено почти 10 млрд рублей.

Напомним, в текущем году из запланированных 90 тыс. кв. м ветхого фонда фактически расселено 34 тыс. кв. м. В частности, Пермский и Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ уже досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года. Еще три муниципалитета – городской округ Березники, Сивинский и Ординский муниципальные районы – на конец года ликвидируют весь аварийный фонд в своих территориях, признанный таковым до 1 января 2017 года.

© «Вечерние ведомости»

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