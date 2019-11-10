Пермь: новости дня
12:18 | 11.11.2019
Участникам «Теплого забега» в Перми удалось собрать порядка 1,5 млн рублей для тяжелобольных детей
В качестве волонтера участие в мероприятии принял губернатор Пермского края Максим Решетников. В этот раз он вместе с другими волонтерами сопровождал одного из участников забега на инвалидной коляске – воспитанника Осинского дома-интерната Владика Кетова, с которым преодолел дистанцию в 600 метров.
По предварительным данным, участникам акции «Теплый забег» в этом году удалось собрать 1,5 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Все средства будут направлены тяжелобольным детям, подопечным фонда «Дедморозим».
«Самым ярким сегодня был момент, когда на разминке люди подняли вверх целый красно-желтый лес рук в варежках-символах «Теплого забега». А самые теплые моменты будут уже после забега, когда каждый день на улице, в трамвае или магазине можно будет встретить человека в таких же красно-желтых варежках или шарфах. И знать, что рядом с тобой в Пермском крае живут тысячи незнакомых людей, вместе способных на чудеса ради детей», – отмечает учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.
В этом году бегунам были предложены трассы на 2,5; 5 и 10 км. Также впервые в забеги приняли участие дети, они преодолели дистанцию в 600 метров.
Напомним, одной из приоритетных задач правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом.
В Пермском крае постоянно проходят забеги, в том числе и благотворительные. Так, в минувшие выходные по всей России прошел «Кросс нации». В Пермском крае в нем пробежало порядка 20 тыс. человек. А 7 и 8 сентября в краевой столице в третий раз состоялся Пермский международный марафон, участие в котором приняло более 9 тыс. любителей бега.
«Теплый забег» организует фонд помощи детям «Дедморозим» и Первое пермское беговое сообщество при поддержке «ОДК-Стар» и «Сбербанка России». Генеральный спонсор «Теплого забега» — Пермский филиал Группы «Т Плюс», крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
© «Вечерние ведомости»
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