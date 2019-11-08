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03:31 | 10.11.2019

В Прикамье в рамках нацпроекта начала работу вторая модельная библиотека

8 ноября в Перми состоялось открытие модельной библиотеки №1 им. Л.Н. Толстого. Это вторая библиотека в регионе, обустроенная по новейшему принципу – как инновационное пространство с высокотехнологичными элементами библиотечного обслуживания. Подобная концепция библиотеки нового поколения позволила Перми войти в топ городов с лучшими муниципальными библиотеками России.

Отметим, ранее, в бюджетном послании Законодательному собранию Пермского края, губернатор Максим Решетников подчеркнул, что доступность культурного досуга является одной из приоритетных задач регионального правительства: «Наша задача – создать здесь современную инфраструктуру. И в городах, и в небольших населенных пунктах».

Появление модельных библиотек в Пермском крае стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура», который предполагает создание современных интеллектуальных и образовательных центров, сочетающих в себе красивый дизайн, комфортное пространство, доступ к новейшим информационным технологиям. На эту цель в 2019 году две библиотеки города Перми - № 1 им. Л.Н. Толстого и № 8 им. Н.А. Островского - получили федеральную субсидию в размере 10 млн рублей, которые были направлены на пополнение фонда библиотек новыми книжными, периодическими изданиями и создание современного библиотечного пространства, и сейчас готовятся встретить первых посетителей. Муниципальные средства, а это более 5 млн рублей, направлены на ремонт и подключение к интернету.

Пермские модельные библиотеки появились благодаря сильной современной концепции, разработанной проектным офисом министерства культуры Пермского края совместно с МБУК «Объединение муниципальных библиотек» города Перми. Концепция соединяет уникальный функциональный дизайн и зонирование обновленного помещения с его высокой технологичностью.

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, в Прикамье разработан уникальный дизайн, который позволяет очень качественно зонировать территорию библиотеки: «Ведь одновременно в библиотеке находятся разные люди с совершенно разными задачами. Поэтому вне зависимости от того, какая у вас площадь, вам необходимо зонировать помещение и организовать пространство так, чтобы все эти люди могли одновременно работать. Кроме того, у нас особая концепция жизни библиотеки как центра интеллектуальной культуры. Теперь у людей есть возможность посещать события, мероприятия, разнообразно проводить свое время на территории библиотеки и использовать ее основной ресурс – книгу».

Напомним, первой модельной библиотекой в Пермском крае стала библиотека №8 города Перми, открывшаяся 1 ноября в микрорайоне Гайва. Каждая из библиотек создавалась по уникальному дизайн-проекту, учитывающему как функциональные особенности помещения, так и возраст основной читательской аудитории района.

Еще три модельные библиотеки появятся в регионе в 2020 году, финансирование в рамках национального проекта уже определено. Библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова в Перми, центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в Красновишерске получат по 5 миллионов рублей, Лысьвенская центральная библиотека – 10 млн рублей.

Модельная библиотека - инновационное пространство с высокотехнологичными элементами библиотечного обслуживания, привлекательной, открытой и активной средой для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. После преобразования у библиотек появился канал доступа к мировым культурным ценностям, возможность быстрого и комфортного получения печатной и электронной информации, сформирована современная коворкинг-среда, площадка образования и творческого развития. В библиотеке нового поколения можно воспользоваться услугами 3D-принтера, графического планшета и много другого.

© «Вечерние ведомости»

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