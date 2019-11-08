Пермь: новости дня
03:31 | 10.11.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта начала работу вторая модельная библиотека
Отметим, ранее, в бюджетном послании Законодательному собранию Пермского края, губернатор Максим Решетников подчеркнул, что доступность культурного досуга является одной из приоритетных задач регионального правительства: «Наша задача – создать здесь современную инфраструктуру. И в городах, и в небольших населенных пунктах».
Появление модельных библиотек в Пермском крае стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура», который предполагает создание современных интеллектуальных и образовательных центров, сочетающих в себе красивый дизайн, комфортное пространство, доступ к новейшим информационным технологиям. На эту цель в 2019 году две библиотеки города Перми - № 1 им. Л.Н. Толстого и № 8 им. Н.А. Островского - получили федеральную субсидию в размере 10 млн рублей, которые были направлены на пополнение фонда библиотек новыми книжными, периодическими изданиями и создание современного библиотечного пространства, и сейчас готовятся встретить первых посетителей. Муниципальные средства, а это более 5 млн рублей, направлены на ремонт и подключение к интернету.
Пермские модельные библиотеки появились благодаря сильной современной концепции, разработанной проектным офисом министерства культуры Пермского края совместно с МБУК «Объединение муниципальных библиотек» города Перми. Концепция соединяет уникальный функциональный дизайн и зонирование обновленного помещения с его высокой технологичностью.
По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, в Прикамье разработан уникальный дизайн, который позволяет очень качественно зонировать территорию библиотеки: «Ведь одновременно в библиотеке находятся разные люди с совершенно разными задачами. Поэтому вне зависимости от того, какая у вас площадь, вам необходимо зонировать помещение и организовать пространство так, чтобы все эти люди могли одновременно работать. Кроме того, у нас особая концепция жизни библиотеки как центра интеллектуальной культуры. Теперь у людей есть возможность посещать события, мероприятия, разнообразно проводить свое время на территории библиотеки и использовать ее основной ресурс – книгу».
Напомним, первой модельной библиотекой в Пермском крае стала библиотека №8 города Перми, открывшаяся 1 ноября в микрорайоне Гайва. Каждая из библиотек создавалась по уникальному дизайн-проекту, учитывающему как функциональные особенности помещения, так и возраст основной читательской аудитории района.
Еще три модельные библиотеки появятся в регионе в 2020 году, финансирование в рамках национального проекта уже определено. Библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова в Перми, центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в Красновишерске получат по 5 миллионов рублей, Лысьвенская центральная библиотека – 10 млн рублей.
Модельная библиотека - инновационное пространство с высокотехнологичными элементами библиотечного обслуживания, привлекательной, открытой и активной средой для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. После преобразования у библиотек появился канал доступа к мировым культурным ценностям, возможность быстрого и комфортного получения печатной и электронной информации, сформирована современная коворкинг-среда, площадка образования и творческого развития. В библиотеке нового поколения можно воспользоваться услугами 3D-принтера, графического планшета и много другого.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
03:31 | 10.11.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта начала работу вторая модельная библиотека
03:29 | 10.11.2019
Волонтеры помогут жителям Прикамья перенастроить цифровое ТВ-оборудование с появлением «21-й кнопки»
18:29 | 9.11.2019
В центре Екатеринбурга столкнулись 4 автомобиля
16:46 | 9.11.2019
В Екатеринбурге военнослужащие ЦВО получили «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством»
15:49 | 9.11.2019
Екатеринбуржцы смогут сдать опасные бытовые отходы
15:12 | 9.11.2019
Перекресток улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков в Екатеринбурге откроют начале недели
14:47 | 9.11.2019
Для сотрудников Екатеринбургского метрополитена сошьют новую форму
13:53 | 9.11.2019
В Екатеринбург приедет Дед Мороз
13:14 | 9.11.2019
Власти Екатеринбурга подарили Свердловской школе новый автобус
12:39 | 9.11.2019
В ДТП в Свердловской области с грузовиком пострадал человек
12:11 | 9.11.2019
Под Екатеринбургом на стройке при воинской части пострадал рабочий
11:07 | 9.11.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием Mercedes и Renault Logan
10:50 | 9.11.2019
Футболисты «Урала» сыграли с «Ахматом» вничью
10:02 | 9.11.2019
В Свердловской области в ДТП пострадали трое подростков
09:03 | 9.11.2019
В Каменске-Уральском горел жилой дом
22:34 | 8.11.2019
Свердловские полицейские отмечают профессиональный праздник: силовикам вручили награды и офицерские звания
19:08 | 8.11.2019
В администрации Екатеринбурга обсудили инвестиции в культуру, здравоохранение и спорт
18:37 | 8.11.2019
В Свердловской области ищут мужчину, пропавшего почти 3 недели назад
18:14 | 8.11.2019
Повредили колеса из-за выбоины: в Свердловской области шестеро водителей потребуют у дорожников компенсации
17:55 | 8.11.2019
Предприниматели Пермского края предложили создать чат-бот для эффективного получения господдержки
17:52 | 8.11.2019
В Екатеринбург приедет генеральный прокурор России
17:48 | 8.11.2019
В Перми наградили лучших сотрудников трамвайного депо
17:11 | 8.11.2019
Свердловский Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по вопросам пользования услугами такси и каршеринга
17:00 | 8.11.2019
Полиция будет пресекать факты распространения рекламы наркотиков на фасадах домов в Екатеринбурге
16:58 | 8.11.2019
Благодаря реализации нацпроекта 57 тыс. жителей Краснокамска будут обеспечены качественной водопроводной водой
16:33 | 8.11.2019
В свердловском ГСУ полицейского главка состоялось важное назначение
16:09 | 8.11.2019
Всемирный день городов в Екатеринбурге признали лучшим в истории