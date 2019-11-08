Пермь: новости дня
03:29 | 10.11.2019
Волонтеры помогут жителям Прикамья перенастроить цифровое ТВ-оборудование с появлением «21-й кнопки»
Изменение параметров трансляции сигнала может повлечь сброс настроек на некоторых моделях телевизионных приемников и телевизоров. В связи с этим жителям региона рекомендуется перенастроить каналы ЦТВ или перезагрузить оборудование. Вещание спутникового, кабельного и интерактивного телевидения остается без изменений. Проверить настройки можно самостоятельно, также помощь могут оказать специально обученные волонтеры.
Заявку на помощь волонтера в настройке оборудования цифрового ТВ жители Пермского края могут направить по номеру региональной «горячей линии» 8-800-550-05-03. По вопросам изменений частоты настроек и порядка телеканалов можно проконсультироваться по федеральной «горячей линии» 8-800-220-2002. Отметим, что на большинстве устройств ЦТВ для настройки каналов пользователям потребуется войти в меню и выбрать автоматическую настройку каналов.
Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, договор с вещателем телеканала «21-й кнопки» будет заключен в ноябре. В крае контракт на право вещания выиграл телеканал «Ветта». Региональные врезки будут транслироваться на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе) утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.
Накануне председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что страна успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание. «Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. Результатом стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме. Была организована обратная связь, созданы горячие линии и на федеральном, и на местном уровне. В результате все прошло без сбоев, и в общественном мнении все это было воспринято спокойно», – подчеркнул премьер-министр.
Напомним, начиная с 3 июня Пермский край перешел на цифровое телевещание. 98,97% жителей региона доступны 20 каналов цифрового вещания в хорошем качестве и три радиоканала. По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова поддержка волонтеров для жителей по настройке оборудования цифрового ТВ была продолжена до 3 августа. В итоге всего было принято 4776 заявок на подключение.
© «Вечерние ведомости»
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