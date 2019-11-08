Пермские школьники стали победителями и призерами чемпионата по стрельбе из лука

03:15 | 10.11.2019

Открытый зимний чемпионат и Первенство Югры по стрельбе из лука прошел в Нижневартовске на базе спортивного конкурса «Арена».



Пермский край на соревнованиях представили воспитанники центра дополнительного образования для детей «Луч». Так, чемпионский титул в женском турнире по стрельбе из классического лука завоевала Полина Зенцова. Также девочка заняла второе место в первенстве среди юниорок. Глеб Чижовкин выполнил третий взрослый разряд, а Захар Лысяков завоевал бронзу и в мужском, и в юниорском турнире.



Помимо лучников из Перми в турнире приняли участие спортсмены из Екатеринбурга, Волжского, Томска, Сургута, Югорска и Лянтора. Всего в чемпионате приняли участие 60 спортсменов.

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