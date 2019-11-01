В Перми наградили лучших сотрудников трамвайного депо

17:48 | 8.11.2019

В день празднования 90-летнего юбилея пермского трамвая в депо «Балатово» прошло награждение лучших сотрудников предприятия. C праздником сотрудников депо поздравил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.



Благодарственными письмами министерства транспорта Пермского края было награждено 6 сотрудников, 13 человек получили благодарственные письма главы города Дмитрия Самойлова. МУП «Пермгорэлектротранс» отметило 150 сотрудников благодарственными письмами и 100 человек почетными грамотами. Например, в числе награжденных за преданность профессии – водитель трамвая с 30-летним стажем Галина Захарова. Также за второе место в конкурсе профмастерства водителей трамваев и успехи в профессии наградили молодого вагоновожатого Вадима Кисельникова, стаж работы которого 1 год и 2 месяца. Есть среди сотрудников МУП «Пермгорэлектротранс» и семейные пары, например, также получивший награду водитель трамвая Виталий Киприянов встретил в депо свою будущую жену Надежду, тоже водителя трамвая.



- Трамвай является самым эффективным видом городского общественного транспорта. Главные преимущества трамвая – это высокий уровень экологической безопасности и обособленные трамвайные пути, позволяющие трамваю доставлять пассажиров к месту назначения быстрее любого другого пассажирского транспорта. Администрация города ставит перед собой задачу увеличить долю пассажирских перевозок трамваем с 10% до 20%. На данный момент сформирована масштабная программа по обновлению трамвайных путей и подвижного состава. В ближайшие 3 года планируется отремонтировать улицу Уральскую, Крупской, Петропавловскую, Дзержинского. Объявлена закупка 9 высокотехнологичных вагонов, - отметил Анатолий Путин.



Напомним, 7 ноября 1929 года был запущен первый трамвай по маршруту Мотовилиха — Разгуляй — улица Красноуфимская. Трамвайная линия проходила из Мотовилихи через Разгуляй, где находилось первое трамвайное депо, по улице Ленина до перекрестка с улицей Красноуфимской (ныне улица Куйбышева). Протяженность маршрута была 13,2 км, на линии курсировало 11 вагонов. В первый день работы было перевезено 1300 пассажиров. Первого водителя трамвая звали Дмитрий Петрович Ванных.

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