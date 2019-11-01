Благодаря реализации нацпроекта 57 тыс. жителей Краснокамска будут обеспечены качественной водопроводной водой

16:58 | 8.11.2019

Сегодня, 8 ноября, в ходе рабочей поездки в Краснокамск губернатор Пермского края Максим Решетников осмотрел насосную станцию 3-го подъема муниципального водоканала, где ему был представлен проект реконструкции системы водоснабжения для бесперебойного обеспечения качественной жителей города.



Отметим, жители Краснокамска испытывали острые проблемы с водоснабжением на протяжении 25 лет. В 2013 году было завершено строительство межмуниципального водопровода Пермь - Краснокамск. Город-спутник Перми получил возможность получать воду из Чусовского водозабора. Для того чтобы обеспечить жителей Краснокамска качественной водопроводной водой, был разработан проект, который предусматривает строительство магистральной сети, реконструкцию городских распределительных сетей, а также запуск автоматики на насосной станции 3-го подъема.



На часть магистральной сети - дополнительной ветки водопровода длиной 4 км, которая будет уложена по улицам Сысольской и Кировоградской в Кировском районе Перми - в октябре Правительством РФ была одобрена заявка на получение средств из бюджета РФ в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология». Таким образом в ближайшие два года из федерального бюджета направлено 180 млн рублей.



Губернатор Максим Решетников обратил внимание главы Краснокамского городского округа Игоря Быкариза, что по завершению всех работ качество воды, которую получают местные жители, должно значительно улучшиться. Игорь Быкариз, в свою очередь заверил, что «благодаря комплексной работе - реализации федеральной программы «Чистая вода», а также той работе по улучшению водопроводных сетей, которую ведут власти муниципалитета, – к 2022 году качество воды будет соответствовать всем необходимым стандартам». Кроме того, автоматизация насосов 3-го подъема, которая завершится в этом году, позволит обеспечивать стабильные гидравлические режимы и снизить вероятность аварийных ситуаций на 30%.



Сейчас в Краснокамске уже выполняются работы по замене распределительных водопроводных сетей. В первую очередь будут заменены 19 км ветхих водопроводных труб. По данным подрядчика, а сегодняшний день работы завершены на 25%. Полностью все работы планируется завершить в 2022 году. На эти цели из краевого и муниципального бюджетов будет направлено еще 180 млн рублей. Таким образом, в общей сложности на реконструкцию водопровода в Краснокамске будет направлено почти 360 млн рублей из бюджетов всех уровней.



По итогам осмотра станции 3-го подъема глава Прикамья отметил важность того, что не просто одни трубы меняются на другие такого же формата, а качественно меняется система водоснабжения. «Из-за того, что объем потребления воды с советских времен упал, в части водопроводных труб образовалась коррозия. По новой технологии «труба в трубе» идет такая санация, которая позволит обеспечивать совершенно другой уровень качества водоснабжения», - подчеркнул Максим Решетников.



Напомним, ранее в ходе отчета Законодательному собранию о работе, проделанной краевым правительством в 2018 году, губернатор Максим Решетников отметил, что Правительство РФ направит 2 млрд рублей на 6 лет в бюджет Пермского края для реализации федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». Реализация проекта в регионе позволит повысить качество воды, потребляемой населением Пермского края, постепенно обеспечить техническую надежность систем водоснабжения и водоотведения, а также сформировать перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации в этой сфере.

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