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15:01 | 8.11.2019
ЗС Пермского края: Делается все возможное, чтобы не допустить срыва принятия бюджета
Напомним, проект бюджета на ближайшие три года уже прошел публичные слушания и получил одобрение в первом чтении. Сейчас готовятся поправки для рассмотрения бюджета в окончательном, втором чтении на ноябрьском пленарном заседании. Плановая работа ведется, несмотря на возникающие сложности, связанные с проверками силовых ведомств деятельности инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края. В частности, проведено обследование помещений: изъяты компьютерная техника, служебный мобильный телефон председателя комитета.
Ранее их представители запрашивали в Законодательном собрании «заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно- правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012-2018 годы».
Все документы, касающиеся инфраструктурных программ, размещены в открытом доступе краевого парламента на сетевых ресурсах: http://www.zsperm.ru и на портале https://evkd.zsperm.ru. Каждый желающий может найти на этих ресурсах краевые инвестиционные программы регионального развития и автодорожного строительства, утверждаемые постановлениями правительства Пермского края, и Перечни объектов в краевые инвестиционные программы, утверждаемые Законодательным собранием (2012-2017 гг.), а также адресные инвестиционные программы и Перечни объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края (2017-2019 гг.).
Других, запрашиваемых в официальном письме, нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части капстроительства просто не существует. Механизм рассмотрения и принятия законопроектов четко регулируется регламентом.
В частности, законотворческие инициативы рассматриваются депутатами на заседаниях профильных комитетов и Законодательного собрания, заключения предоставляются губернатором Пермского края, проводятся экспертизы подразделениями аппарата Законодательного собрания Пермского края - управлением аналитической и законотворческой деятельности и государственно-правовым управлением, Контрольно- счетной палатой. При необходимости согласование законопроектов предоставляют органы местного самоуправления, Общественная палата, прокуратура Пермского края, а также антикоррупционная комиссия, выражают свое мнение и органы юстиции. Все поправки в законопроекты принимаются депутатами коллегиально на комитетах и пленарном заседании Законодательного собрания. При подготовке ко второму чтению документы дорабатываются в рабочих группах. Таким образом, любая инициатива и поправка перестает быть авторской после того, как за нее проголосовало большинство депутатов.
Вся деятельность Законодательного собрания Пермского края основана на принципах открытости и прозрачности, конструктивного и эффективного взаимодействия со всеми ветвями власти, с представителями всех федеральных структур в целях соблюдения интересов всех жителей Пермского края. Нарушение этих принципов ведет не только к возможному сбою в работе над главным финансовым документом региона, но и подрывает общественное доверие к институту представительных органов власти в целом.
© «Вечерние ведомости»
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